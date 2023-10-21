هاليفي: "عندما ندخل قطاع غزة، سنتذكر في أذهاننا الصور والمناظر التي خلّفتها حماس قبل أسبوعين"

قال رئيس الأركان اللواء هرتسي هاليفي، لقادة لواء جولاني، مساء اليوم (السبت)، أن قوات الجيش الإسرائيلي ستدخل قطاع غزة. وقال رئيس الأركان: "سنشرع في مهمة عملية ومهنية لتدمير نشطاء حماس، والبنية التحتية لحماس، وسنتذكر في أذهاننا الصور والمناظر والإصابات التي خلّفتها حماس التي وقعت يوم السبت قبل أسبوعين".

وقال هاليفي، فإن "غزة معقدة ومزدحمة، والعدو يجهز الكثير من الأشياء هناك، لكننا مستعدون". وأضاف: "سنرافقكم، سنكون معكم بكل قوتنا وسنوظف كل إمكانيات الجيش الإسرائيلي".

ودعا هاليفي قادة جولاني: "كونوا شجعانًا بهذا التفكير، وكونوا مصممين للغاية، وأعطوا الكثير من الثقة لجنودكم. هذه الروح ستجلب النصر. وقوتكم ستحدد النتيجة. أنا أؤمن بكم حقًا، وفخور جدًا وبهذه القوة ستنتصرون".

توجه أعضاء الكابينيت الحربي المصغر إلى القيادة الجنوبية اليوم لفحص المنطقة عن كثب، بعد أسبوعين من الهجوم القاتل المفاجئ الذي شنته حماس على منطقة غلاف غزة. ويضم الكابينيت الحربي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن يوآف غالانت، والوزير بيني غانتس، مع الوزير غادي آيزنكوت ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر كمراقبين.