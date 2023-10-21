لقاء خاص مع إسرائيلي اختطف جده وجدته في قطاع غزة

الشاب الإسرائيلي دانييل ليفشنس أنه متمسك بأيديلوجية السلام التي تلقاها من جديه رغم اختطافهما في غزة

رغم اختطاف جديه وهما من كيبوتس نير عوز الى قطاع غزة إلا أن الشاب الإسرائيلي دانييل ليفشتز متمسك بايدلوجيتهما التي ترعرع عليها ، وهي ايديولوجية السلام التي كافح جديه من أجلها طيلة حياتهما ، وشدد ليفشيتز لـ i24NEWS أنه على يقين بأن جديه "متمسكان بأيدلوجيتهما رغم اختطافهما في غزة" ودعا الى بذل جهود دولية للإفراج عنهما.

وتحدث دانييل عن جديه ونشاطهما طوال حياتهما من أجل السلام :"جدي وجدتي من محبي السلام ، حاربوا طيلة حياتهم من أجل حقوق الإنسان ، عمل جدي صحافيا ومحاربا من أجل حقوق الإنسان ، في سنوات السبعين عمل من أجل قضايا البدو في النقب وكان أسبوعيا يقوم مع جدتي بنقل الفلسطينيين من القطاع من معبر ايريز الى المستشفيات الإسرائيلية حيث كانوا ينشطون في إطار مجموعة ’بالطريق إلى الشفاء’، كانوا يساعدون الفلسطينيين لتقلي العلاج في إسرائيل، جداي مريضان ، آمل أن يكون إطلاق الرهينتين(الأم وابنتها) بداية لإطلاق سراح المرضى والأطفال وكبار السن، يجب أن تكون الأولوية في هذه المرحلة الى قضية المخطوفين".

وشدد دانييل على أن أيديلوجيته التي ترعرع عليها لم تتغير رغم اختطاف جديه في قطاع غزة وقال :"كانت ايديلوجتي ستتغير لو تغيرت أيديولجيتهم، أؤكد لك أنهم هناك ولا زالوا يحافظون على ايديلوجيتهم، لذلك فإن ايديلوجتي لم تتغير في هذا الموضوع".

وأضاف دانييل :"نحو 40 بالمئة من المختطفين ينحدرون من نير عوز، هذه ضربة قوية جدا تلقيناها، لكنك لن تسمعي أي شخص في الكيبوتس يتمنى محو غزة وتدميرها، يتمنون أن يعود أقربائهم ، ويتمنون إن يكون وقع وتأثير الدخول البري بأن بأقل ما يمكن من الأضرار، وليكن البديل عملية سياسية".

وقال في رسالة من خلال شاشتنا:" أطلب من جميع قادة العالم العربي ممن يستطيع أن يؤثر أن يبذل كل شيء من أجل عودة المخطوفين لأنهم بشر، فليعودو كلهم سالمين، آمل أن يقوموا بكل ما باستطاعتهم من أجل المخطوفين، واذا سمعني جدي وجدتي وطالما أنهم هناك، أريد أن أقول لكم كونوا أقوياء، وأعرف أننا هنا نحافظ على ايديلوجيتكم وأيديلوجية الكيبوتس الذي كان وسيضل لنا ولكم".