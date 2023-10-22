التغطية مستمرة: اتساع دائرة القتال على الجبهة الشمالية لإسرائيل وغارة تُحيّد خلية في مسجد بجنين وسط الحرب في قطاع غزة
ترص إسرائيل صفوفها لدخول غزة بريا، وسط تنفيذها غارة جوية لتحييد خلية فلسطينية اختبأت داخل مسجد في جنين، إضافة إلى تقارير عن غارة جوية استهدفت مطاري دمشق وحلب صباح الأحد.
في اليوم السادس عشر للحرب في قطاع غزة بعد هجوم غير مسبوق لحماس على البلدات الإسرائيلية في غلاف غزة تسبب بحصيلة نازفة تخطت الـ 1400 قتيل و5132 جريح وما يزيد عن مائتي رهينة تضم أطفالا وشيبا وشبابا، ترص إسرائيل صفوفها لدخول غزة بريا، وسط تنفيذها غارة جوية لتحييد خلية فلسطينية اختبأت داخل مسجد في جنين، إضافة إلى تقارير عن غارة جوية استهدفت مطاري دمشق وحلب صباح الأحد.
وأعلنت هيئة الطوارئ الوطنية والجيش الإسرائيلي عن إضافة 14 بلدة حدودية مع لبنان إلى خطة الإخلاء خشية اتساع رقعة الحرب مع حزب الله الذي يمتص خسائر بشرية خلال عمليات قصف متبادلة في حين أصيب على نحو خطير أمس جندي إسرائيلي.
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إسرائيل توافق على حل وزارة الإعلام وتحويل الميزانية لصالح مجهود تأهيل البلدات الجنوبية
وافقت الحكومة الإسرائيلية على حل وزارة الإعلام التي تسيدت رئاستها النائب عن حزب الليكود غاليت ديستيل اتباريان، على أن يتم تحويل ميزانية الوزارة لإعادة تأهيل التجمعات السكانية المتاخمة لغزة، والتي دمرت في الهجمة الدموية التي نفذتها حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول.
وقالت الوزيرة المستقيلة اتباريان إن العديد من الهيئات الحكومية تقوم بنفس العمل الذي يقوم به مكتبها، معلنة تفضيلها استخدام الميزانية المخصصة لوزارتها بشكل أفضل.
إطلاق صافرات الإنذار في وسط إسرائيل خشية إطلاق صورايخ من غزة
تمت الإفادة في وقت لاحق من إطلاق صفارات الإنذار الأخيرة في منطقتي غوش دان والساحل أنه لم ترد حتى الآن أي تقارير عن سقوط صواريخ أو وقوع إصابات.
الجيش الإسرائيلي: القضاء على مجموعة من مسلحي حماس في قصف جوي على عشرات الأهداف في القطاع
قتل الجيش الإسرائيلي يوم أمس عنصرين لحماس بالقرب من السياج الأمني بين إسرائيل وقطاع غزة، وآخر إضافي ممن يعرفون بـ"مقاتلي النخبة" إضافة إلى عدد آخر من المسلحين.
وفي الوقت نفسه، قصفت طائرات مقاتلة تابعة للجيش الإسرائيلي عشرات الأهداف لحماس في قطاع غزة، بعضها يقع في مبان متعددة الطوابق. طوال يوم أمس، تم قصف العشرات من ممرات الأنفاق المستخدمة للنشاط العدائي والأسلحة والمقرات ومراكز القيادة والمساجد التي يستخدمها ناشطو حماس كغرف حربية.
أكثر من 55 قتيلا في قطاع غزة خلال الليل جراء القصف الإسرائيلي
أعلنت حكومة حماس الأحد سقوط أكثر من 55 قتيلا في قطاع غزة ليل السبت الأحد جراء الغارات الإسرائيلية، وسط تكثيف الضربات الصاروخية على القطاع.
الجيش الإسرائيلي: حزب الله "يجر لبنان إلى الحرب"
اتهم الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد حزب الله اللبناني بالسعي إلى التصعيد العسكري في المنطقة الحدودية من أجل المخاطرة بجر لبنان إلى الحرب بعد تبادل جديد لإطلاق النار بين إسرائيل ونشطاء الحزب المستأثر بمشهد التصعيد على الحدود. وحذر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، جوناثان كورنيكوس، خلال مداخلة على موقع التواصل الاجتماعي X (تويتر سابقا) من أن "حزب الله يهاجم ويجر لبنان إلى حرب لن يستفيد منها، لكنه يخاطر فيها بخسارة الكثير".
سقوط نحو 550 صاروخ فاشل لحماس داخل قطاع غزة
أعلن الجيش الإسرائيلي عن رصده نحو 550 هجوما صاروخيا فاشلا لحماس سقط داخل غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري. وقال الجيش الإسرائيلي إن “منظمة حماس الإرهابية تطلق صواريخ من البنية التحتية المدنية والمناطق والمباني في غزة، مما يؤدي إلى إصابة مدنيين تابعين لها”.
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انفجارات في مقر قوات الدفاع الإيرانية في عشرت آباد وسط طهران
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الضفة الغربية: القضاء على خلية اختبأ أفرادها في نفق داخل مسجد بغارة جوية في جنين
نفذ سلاح الجو الإسرائيلي، فجر الأحد، غارة جوية على خلية فلسطينية اختبأت في نفق داخل مسجد في جنين، وتم القضاء على أفرادها.
إسرائيل: إضافة 14 بلدة حدودية مع لبنان إلى خطة الإخلاء خشية اتساع رقعة الحرب
على وقع تبادل القصف الصاروخي على الجبهى الشمالية لإسرائيل وإصرار حزب الله على تأجيج حدة الصراع، قررت السلطات الأمنية في إسرائيل إضافة 14 بلدة حدودية مع لبنان إلى خطة الإخلاء، للحفاظ على سلامة المواطنين.
تقارير: غارة جوية على مطاري دمشق وحلب في سوريا منسوبة لإسرائيل
قصف الطيران الإسرائيلي صباح الأحد، المطار الدولي في دمشق ومطار حلب، على ما افادت وسيلة إعلام سورية معارضة، وأفادت الميادين في الوقت نفسه بأن مطار حلب تعرض لقصف بأربعة صواريخ.