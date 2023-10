سقوط نحو 550 صاروخ فاشل لحماس داخل قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي عن رصده نحو 550 هجوما صاروخيا فاشلا لحماس سقط داخل غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري. وقال الجيش الإسرائيلي إن “منظمة حماس الإرهابية تطلق صواريخ من البنية التحتية المدنية والمناطق والمباني في غزة، مما يؤدي إلى إصابة مدنيين تابعين لها”.