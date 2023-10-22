ترص إسرائيل صفوفها لدخول غزة بريا، وسط تنفيذها غارة جوية لتحييد خلية فلسطينية اختبأت داخل مسجد في جنين، إضافة إلى تقارير عن غارة جوية استهدفت مطاري دمشق وحلب صباح الأحد.

في اليوم السادس عشر للحرب في قطاع غزة بعد هجوم غير مسبوق لحماس على البلدات الإسرائيلية في غلاف غزة تسبب بحصيلة نازفة تخطت الـ 1400 قتيل و5132 جريح وما يزيد عن مائتي رهينة تضم أطفالا وشيبا وشبابا، ترص إسرائيل صفوفها لدخول غزة بريا، وسط تنفيذها غارة جوية لتحييد خلية فلسطينية اختبأت داخل مسجد في جنين، إضافة إلى تقارير عن غارة جوية استهدفت مطاري دمشق وحلب صباح الأحد.

وأعلنت هيئة الطوارئ الوطنية والجيش الإسرائيلي عن إضافة 14 بلدة حدودية مع لبنان إلى خطة الإخلاء خشية اتساع رقعة الحرب مع حزب الله الذي يمتص خسائر بشرية خلال عمليات قصف متبادلة في حين أصيب على نحو خطير أمس جندي إسرائيلي.

لمتابعة تطورات اليوم السابق أضغط هنا