العيون تتجه إلى قطر على أمل النجاح بالتوصل إلى اتفاق مع حماس بإطلاق سراح جميع الرهائن المدنيين

تأتي تصريحات الأنصاري على خلفية إفراج حماس، الجمعة، عن رهينتين أميركيتين، بوساطة قطرية وقد أعلنت الدوحة أنها تناقش الملف مع الإسرائيليين وحماس

نقلت صحيفة "فيلت أم تسونتاغ" الألمانية على لسان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، إن النقاشات الجارية بشأن ملف الرهائن مع حركة حماس قد تفضي للإفراج عن المزيد منهم "قريباً جداً" وأضاف "لا أستطيع أن أعدكم بأن ذلك سيحدث اليوم أو غداً أو بعد غد. لكننا نسير على طريق سيؤدي قريباً جداً إلى إطلاق سراح رهائن، وخصوصاً المدنيين"، على ما نقل موقع العربي الجديد السبت.

تأتي تصريحات الأنصاري على خلفية إفراج حماس، الجمعة، عن رهينتين أميركيتين، بوساطة قطرية وقد أعلنت الدوحة أنها تناقش الملف مع الإسرائيليين وحماس.

وأضاف الأنصاري "نعمل حالياً على التوصل إلى اتفاق يتم بموجبه إطلاق سراح جميع الرهائن المدنيين أولاً". وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية أن إطلاق سراح المواطنتين الأميركيتين "يطمئننا، كما يطمئن شركاءنا، إلى أن الجهود التي بذلت في الأيام الأخيرة فعالة ويجب مواصلتها".

وينظر ذوو المخطوفين الإسرائيليين بأمل وترقب كبيرين عسى أن تسفر الوساطة القطرية عن إفراج قريب عن أحبائهم المخطوفين لا سيما أن عددا لا يستهان به هم من الأطفال والكبار بالسن المحتاجين للعلاج والراحة.

ونفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ما روجت له حركة حماس عن استعدادها لإطلاق سراح رهينتين أخريين لدواع إنسانية ودون مقابل وأن إسرائيل رفضت استلامهما. وجاء في الرد الرسمي: "لن نرد على الدعاية الكاذبة التي تقوم بها حماس. سنواصل العمل بكل السبل لإعادة جميع المختطفين والمفقودين إلى ديارهم".