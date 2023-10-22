نتنياهو: "إذا قرر حزب الله الدخول في الحرب فإنه سيرتكب خطأ عمره"

نتنياهو: "إذا قرر حزب الله الدخول في الحرب، فسوف يحن إلى حرب لبنان الثانية. وسوف يرتكب خطأ حياته". وسوف نشله بقوة لا يستطيع حتى أن يتخيلها وستكون عواقب ذلك عليه وعلى دولة لبنان مدمرة"

أجرى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعد ظهر اليوم الأحد زيارة لفرقة الكوماندوز شمالي البلاد، وتلقى نظرة عامة من قائد تشكيل الكوماندوز، العقيد عومر كوهين، وقائد وحدة ماجلان، عن المعارك الطاحنة في الأيام الأولى للقتال، ولاحقاً استمع رئيس الوزراء نتنياهو إلى انتشار التشكيل في كافة القطاعات والأنشطة العملياتية التي ينفذها مقاتلوه في القطاع الجنوبي والقطاع الشمالي ومنطقة الضفة الغربية.

وقال نتنياهو بلهجة حازمة أمام الفرقة الخاصة: " "إذا قرر حزب الله الدخول في الحرب، فسوف يحن إلى حرب لبنان الثانية. وسوف يرتكب خطأ حياته". وسوف نشله بقوة لا يستطيع حتى أن يتخيلها وستكون عواقب ذلك عليه وعلى دولة لبنان مدمرة".

وتعهد قائد التشكيل ورجاله أمام رئيس الوزراء بإصرارهم على مواصلة القتال ودحر العدو في كافة القطاعات سواء على مستوىة جاهزية ومهارة المقاتلين، أو بما يتوفر من وسائل وإمكانيات للقوات الخاصة.