أين اختفى حسن نصر الله منذ بداية الحرب؟

الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله لم يسجل أي ظهور إعلامي منذ حرب 7 أكتوبر

تطرق النائب اللبناني عن حزب الله حسن فضل الله في مؤتمر صحافي الى عدم ظهور الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله منذ اندلاع حرب 7 أكتوبر ، وذلك بعد ان طلب منه الإجابة عن الأمر، وقال إن "نضر الله يتابع بصورة متواصلة الأحداث في جنوب لبنان وفي غزة، ويشرف على إدارة المعركة وهو على تواصل مباشر مع القادة الميدانيين لحزب الله، ويشرف على كافة الأحداث الميدانية والاتصالات السياسية".

وأضاف :"نصر اللع حاضر في قلب المعركة ويتم تحديثه حول أحداث وعمليات حزب الله"، وبرر عدم ظهور قائد حزب الله إعلاميا بأن هذا جزء من إدارة المعركة- عدم الكشف عن خططه ، وهو أمر على حد تعبيره "يحرج العدو".

من جانبه قال نائب الأمين العام لحزب الله حسن قاسم السبت بأن "التنظيم في قلب معركة ويحصد بها إنجازات" وأضاف بأنه "يعرض على إسرائيل ومن يقف من ورائها -لقد تكبدتم أكبر هزيمة فارضوا بها حتى لا تهزموا مجددا".

وبحسب قوله "نقول لمن يطلب منا وقف العدوان - ما دام الوضع مستمرا، لا أحد يستطيع أن يضمن شيئا، ولسنا بحاجة إلى تذكير أحد بخطتنا في المستقبل، فكلما حدث شيء يتطلب تدخل أكبر منا سنقوم بذلك".