إصابة تسعة جنود مصريين بقصف إسرائيلي على نقطة مصرية عن طريق الخطأ

الجيش الإسرائيلي أبدى أسفه عن الحادث الذي ادى الى اصابة تسعة جنود مصريين بصورة طفيفة عن طريق الخطأ

أعلنت السلطات المصرية عن إصابة تسعة جنود مصريين على الأقل أصيبوا في القصف المدفعي الإسرائيلي الذي استهدف نقطة مصرية قرب الحدود مع قطاع غزة.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن بوقت سابق بأن "دبابة للجيش الإسرائيلي أطلقت نيرانها عن طريق الخطأ وأصابت موقعا مصريا بالقرب من الحدود في منطقة كرم أبي سالم" وذكر أن "الحادث قيد التحقيق ويتم فحص تفاصيله" مؤكدا على أن "الجيش الإسرائيلي يبدي أسفه على الحادث".

الجيش المصري ذكر في بيان أنه :"خلال الاشتباكات القائمة في قطاع غزة اليوم الأحد، أصيب أحد أبراج المراقبة الحدودية المصرية بشظايا قذيفة من دبابة إسرائيلية عن طريق الخطأ مما نتج عنه إصابات طفيفة لبعض عناصر المراقبة الحدودية".

وأضاف "أبدى الجانب الإسرائيلى أسفه على الحادث غير المتعمد فور وقوعه وجارى التحقيق فى ملابسات الواقعة".