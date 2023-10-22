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إصابة تسعة جنود مصريين بقصف إسرائيلي على نقطة مصرية عن طريق الخطأ

i24NEWS

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الحدود المصرية الاسرائيلية
Moshe Shai/FLASH90الحدود المصرية الاسرائيلية

الجيش الإسرائيلي أبدى أسفه عن الحادث الذي ادى الى اصابة تسعة جنود مصريين بصورة طفيفة عن طريق الخطأ

أعلنت السلطات المصرية عن إصابة تسعة جنود مصريين على الأقل أصيبوا في القصف المدفعي الإسرائيلي الذي استهدف نقطة مصرية قرب الحدود مع قطاع غزة.  

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وكان الجيش الإسرائيلي أعلن بوقت سابق بأن "دبابة للجيش الإسرائيلي أطلقت نيرانها عن طريق الخطأ وأصابت موقعا مصريا بالقرب من الحدود في منطقة كرم أبي سالم" وذكر أن "الحادث قيد التحقيق ويتم فحص تفاصيله" مؤكدا على أن "الجيش الإسرائيلي يبدي أسفه على الحادث". 

الجيش المصري ذكر في بيان أنه :"خلال الاشتباكات القائمة في قطاع غزة اليوم الأحد، أصيب أحد أبراج المراقبة الحدودية المصرية بشظايا قذيفة من دبابة إسرائيلية عن طريق الخطأ مما نتج عنه إصابات طفيفة لبعض عناصر المراقبة الحدودية". 

 

وأضاف "أبدى الجانب الإسرائيلى أسفه على الحادث غير المتعمد فور وقوعه وجارى التحقيق فى ملابسات الواقعة". 

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