الرئيس الإسرائيلي :"العثور على تعليمات لإنتاج أسلحة كيميائية" على جثة مسلح لحماس

الرئيس الإسرائيلي يستعرض الدليل خلال مقابلة مع سكاي نيوز ويقول إن حماس حاولت إنتاج سلاح كيميائي

قال الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ خلال مقابلة مع "سكاي نيوز" أنه "عثرت على جثامين مسلحي حماس حافظة الكترونية USB تحتوي على تعليمات لإنتاج أسلحة كيميائية ونشرها بين سكان مدنيين".

ووفقا لهرتسوغ فإن مصدر الوثيقة هو دليل لتنظيم القاعدة من عام 2003. وقال إن استخدام الدليل يشير الى علاقة بين هذه التنظيمات والى نية حماس استخدام سلاح كيميائي "يؤدي الى إبادة جماعية كما خطط داعش في الماضي".

وقال هرتسوغ إن المستند الذي استعرضه خلال المقابلة تم العثور عليه على جثمان واحد من مسلحي حماس، ومن بين المحتويات التفصيلية للجهاز عثر على تعليمات دقيقة لإعداد جهاز لنثر ملح السيانيد. وأضاف الرئيس أن "هذه وثائق للقاعدة. نحن نتعامل مع داعش والقاعدة وحماس – هذه هي وجوه المنظمات التي نتعامل معها. في تلك الوثيقة، كانت هناك تعليمات حول كيفية صنع أسلحة كيميائية".

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