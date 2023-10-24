يعمل الجيش إلى القضاء على حماس سياسيا وعسكرياـ بعد الهجوم المفاجئ والمميت الذي نفذته حماس صباح يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، حيث تخطى عدد القتلى 1400 قتيل و5132 جريح و222 رهينة.

لليوم الثامن عشر على التوالي يواصل الجيش الإسرائيلي الرد على صواريخ حماس التي تطلقها على الأراضي الإسرائيلية الجنوبية والشمالية، كما يرد على صواريخ حزب الله في الشمال، وقال الجيش الإسرائيلي إنه "دمر أكثر من 400 هدف عسكري لحماس في غزة وقتل خمسة من قادتها" ويهدف الجيش إلى القضاء على حماس سياسيا وعسكرياـ بعد الهجوم المفاجئ والمميت الذي نفذته حماس ع صباح يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، حيث تخطى عدد القتلى 1400 قتيل و5132 جريح و222 رهينة.

وفي اتصال هاتفي مع نتنياهو شدد جو بايدن على "ضرورة إطلاق سراح المحتجزين الذين تحتجزهم حركة حماس، وبعد ذلك يمكننا التحدث"، وأضاف أن بايدن "رحب أيضا بالإفراج عن رهينتين إضافيتين من غزة، أمس الاثنين، وأكد مجددا التزامه بالجهود المستمرة لضمان إطلاق سراح جميع الرهائن" مشددا على ضرورة "استمرار تدفق" المساعدات الإنسانية إلى غزة.

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