تغطية متواصلة : إحباط عملية تسلل عن طريق شاطئ زيكيم ومقتل المسلحين الثمانية
يعمل الجيش إلى القضاء على حماس سياسيا وعسكرياـ بعد الهجوم المفاجئ والمميت الذي نفذته حماس صباح يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، حيث تخطى عدد القتلى 1400 قتيل و5132 جريح و222 رهينة.
لليوم الثامن عشر على التوالي يواصل الجيش الإسرائيلي الرد على صواريخ حماس التي تطلقها على الأراضي الإسرائيلية الجنوبية والشمالية، كما يرد على صواريخ حزب الله في الشمال، وقال الجيش الإسرائيلي إنه "دمر أكثر من 400 هدف عسكري لحماس في غزة وقتل خمسة من قادتها" ويهدف الجيش إلى القضاء على حماس سياسيا وعسكرياـ بعد الهجوم المفاجئ والمميت الذي نفذته حماس ع صباح يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، حيث تخطى عدد القتلى 1400 قتيل و5132 جريح و222 رهينة.
وفي اتصال هاتفي مع نتنياهو شدد جو بايدن على "ضرورة إطلاق سراح المحتجزين الذين تحتجزهم حركة حماس، وبعد ذلك يمكننا التحدث"، وأضاف أن بايدن "رحب أيضا بالإفراج عن رهينتين إضافيتين من غزة، أمس الاثنين، وأكد مجددا التزامه بالجهود المستمرة لضمان إطلاق سراح جميع الرهائن" مشددا على ضرورة "استمرار تدفق" المساعدات الإنسانية إلى غزة.
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الفلسطينيون: دخول 8 شاحنات مساعدات إضافية عبر معبر رفح
دخلت ثماني شاحنات محملة بالمياه والغذاء والدواء إلى قطاع غزة قادمة من مصر، هذا وفقا لما أعلنه الصليب الأحمر الفلسطيني، مشيراً إلى أن هذه هي قافلة المساعدات الإنسانية الرابعة التي تدخل غزة منذ بداية الحرب.
البيت الأبيض: وقف إطلاق نار في غزة "سيفيد حماس فقط"
اعتبر البيت الأبيض الثلاثاء أن إعلان وقف إطلاق نار في غزة "سيفيد حماس فقط" فيما تشن اسرائيل ضربات جوية على الحركة الفلسطينية، داعيا للنظر في فترات "تعليق" للقصف لإتاحة إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
تقديرات في غزة: الوقود الذي يشغل مستشفيات قطاع غزة عبر المولدات سينفد غدا
بحسب التقديرات فإن كمية الوقود التي تشغل مستشفيات قطاع غزة عبر المولدات ستنفد غدا. وفي غزة، أفادت التقارير أنه بسبب نقص الوقود والأضرار التي لحقت بالمباني بسبب قصف سلاح الجو، تعمل الآن 25 مستشفى من أصل 35 في القطاع. وحذروا في غزة من أنه "بمجرد نفاد الوقود، ستنهار جميع المستشفيات".
أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (UNRA)، أن مخزون الوقود لديها على وشك النفاد. ودعت العالم إلى التأكد من وصول الوقود إلى غزة، وقالت إنه إذا لم يتم ذلك فإن شحنات المساعدات ومياه الشرب التي توصلها ستتوقف غدا.
البيت الأبيض: تهديد اليهود بسبب هويتهم أو وسم إسرائيل بسبب الكراهية هذه معاداة للسامية
على خلفية تزايد عدد الحوادث المعادية للسامية في الولايات المتحدة منذ بداية الحرب، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير إنه "عندما يتعرض اليهود للتهديد - في الجامعات أو في أي مكان - بسبب معتقداتهم أو "الهوية، أو عندما يتم تمييز إسرائيل بسبب الكراهية المعادية لليهود - فهذا معاداة للسامية. وهذا غير مقبول"
إسرائيل: إنذار من تسلل مسلح إلى بلدة نتيف هعسارة
البنتاغون: الصواريخ الحوثية التي أطلقت من اليمن الأسبوع الماضي، والتي يصل مداها إلى 2000 كيلومتر، قد تكون وصلت إلى إسرائيل
وزارة الصحة المصرية تعلن جاهزيتها لاستقبال "جرحى غزة"
أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة المصرية، حسام عبد الغفار، أن مستشفيات محافظة شمال سيناء جاهزة لاستقبال أي مصابين من غزة.
وشدد عبد الغفار على أن "هناك جهوزية كاملة للتعامل مع التداعيات الصحية المرتبطة بأحداث غزة"، حسب موقع سكاي نيوز عربية
وأشار إلى أن الاستعدادات والجهوزية تمت "على مستوى إعداد وتدريب الطواقم الطبية وعلى مستوى أماكن الحجز في المستشفيات سواء في الأقسام الداخلية أو الرعايات والحضانات ووحدات الغسيل الكلوي".
بايدن: المساعدات الإنسانية لغزة لا تصل بالسرعة الكافية
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في المؤتمر الصحفي بالبيت الأبيض إن المساعدات الإنسانية لقطاع غزة "لا تصل بالسرعة الكافية".
في غضون ذلك، أعلنت الأمم المتحدة أن الشاحنات العشرين التي كان من المفترض أن تنقل المساعدات إلى غزة اليوم عبر معبر رفح، لم تدخل،
وقالت المتحدثة باسم الأمم المتحدة لشؤون المساعدات إنها "تأمل أن تتمكن المعدات من الدخول إلى غزة غدا".
ووفقاً للين هاستينغز، أحد كبار مسؤولي المساعدات في الأمم المتحدة، دخلت 54 شاحنة محملة بالغذاء والماء والدواء إلى غزة
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "من المستحيل أن تكون محل المختطفة بينما زوجها بقي هناك"
علق المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اللفتنانت كولونيل دانييل هاغاري، على المؤتمر الصحفي الذي عقدته يوخافيد ليفشيتز، التي تم إطلاق سراحها من أسر حماس في قطاع غزة، وأثار ضجة وسط مزاعم بأنها أضرت بالجهود الإعلامية الإسرائيلية لمشاعرها.
وقالت هاجاري: "امرأة مسنة تم اختطافها من سريرها، ولا يزال زوجها عوديد موجودًا في غزة".
بالإضافة إلى ذلك، أوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن "الوقود لن يدخل قطاع غزة. لقد سرقت حماس الوقود من إدارة الأمم المتحدة لإعادة الإعمار، ويمكن إعادته". إلى المستشفيات."
عضو مجلس الوزراء: رئيس الوزراء لن يتمكن من البقاء في منصبه بعد الحرب، والوزراء يخشون الظهور
قال وزير في الحكومة إن وزراء الليكود يتحدثون في غرف مغلقة عن حقيقة أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لن يتمكن من البقاء في منصبه بعد الحرب، وأن الحكومة بتركيبتها الحالية لن تتمكن من البقاء.
وفقا للوزير، حتى اليوم يخشى الوزراء إظهار وجوههم علانية ويخافون من الغضب العام، بما في ذلك من أعضاء الليكود وأنصار نتنياهو.
الجيش الإسرائيلي: إطلاق النار باتجاه هضبة الجولان جاء من سوريا
أعلن الجيش الإسرائيلي أن القذيفتين اللتين سقطتا في مناطق مفتوحة في هضبة الجولان جاءتا من سوريا،
إيمانويل ماكرون يؤكد أنه “لا شيء يمكن أن يبرر” “معاناة” المدنيين في غزة
محمود عباس لماكرون: “يجب أن نوقف العدوان” على غزة
أميركا تحث العراق على ملاحقة منفذي الهجمات على قواتها
دعت الولايات المتحدة العراق، يوم الثلاثاء، إلى ملاحقة منفذي الهجمات التي استهدفت في الأيام الأخيرة قواعد تضم جنودا أميركيين على أراضيه، على ما أفادت وزارة الخارجية.
طائرات إسرائيلية تقصف موقعين في جنوب لبنان
استهدفت طائرة إسرائيلية، بعد ظهر الثلاثاء، محيط بلدة كفرشوبا في القطاع الشرقي لجنوب لبنان بصاروخين، ما أدى إلى سقوط قتيل وعدة جرحى.
أنباء عن إحباط محاولة تسلل من غزة في زيكم وتحييد المسلحين
غوتيريش يدعو إلى "وقف إطلاق نار إنساني فورا" في غزة
دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى "وقف إطلاق نار إنساني" في قطاع غزة، متحدثا عن حصول "انتهاكات واضحة للقانون الإنساني الدولي"، وذلك في جلسة لمجلس الأمن الدولي للبحث في الحرب بين إسرائيل وحماس.
وقال غوتيرش "من أجل التخفيف من هذه المعاناة الهائلة، تسهيل توزيع المساعدات بشكل مضمون، وتسهيل الافراج عن الرهائن، أكرر دعوتي الى وقف إطلاق نار إنساني فورا".
وأعرب عن "قلق عميق بشأن الانتهاكات الواضحة للقانون الانساني الدولي التي نراها في غزة"، مضيفا "لنكن واضحين: كل طرف في أي نزاع مسلح ليس فوق القانون الإنساني الدولي".
مستشار النمسا ورئيس وزراء جمهورية التشيك في زيارة لإسرائيل غدا الأربعاء
سيصل غدا مستشار النمسا كارل ناهامر ورئيس وزراء جمهورية التشيك بيتر بيالا في زيارة تضامنية مع إسرائيل.
وزار اليوم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إسرائيل، بعد المستشار الألماني أولاف شولتز، والرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، ورئيس الوزراء الإيطالي جورجيو مالوني، والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس.
وزير الخارجية ألغى اجتماعه مع الأمين العام للأمم المتحدة: لا مجال لمقاربة متوازنة
أعلن وزير الخارجية إيلي كوهين أنه ألغى اجتماعه المقرر مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بسبب كلامه في كلمة ألقاها أمام مجلس الأمم المتحدة بأن "هجوم حماس لا يأتي من فراغ".
الجيش الإسرائيلي يؤكد القضاء على 3 خلايا تابعة لحزب الله في الأراضي اللبنانية خلال الساعة الأخيرة
في الساعة الأخيرة، قضى الجيش الإسرائيلي على ثلاث خلايا تابعة لمنظمة حزب الله على الحدود اللبنانية، حيث هاجمت طائرة مسيرة عن بعد اثنتين من الخلايا التي كانت تطلق قذائف الهاون والصواريخ المضادة للدبابات على مواقع عسكرية في الجليل الغربي. التي حاولت إطلاق صواريخ مضادة للدبابات باتجاه منطقة كيبوتس يفات قرب كريات شمونة. بالإضافة إلى ذلك، أطلق الجيش الإسرائيلي نيران المدفعية والدبابات على مصادر النيران