الرئيس التركي يرفض وصف حماس منظمة إرهابية ويلغي زيارته المقررة لإسرائيل

اقترح الرئيس التركي اسم بلاده كضامنة للجانب الفلسطيني في إطار مقترح عمل يسير بنظام الضمانات فيما يتعلق بالسلام بين إسرائيل والفلسطينيين، داعيا إلى قمة سلام

أصدر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية ليئور حياط بيانا عممه على منصة (أكس) أشار فيه إلى استياء إسرائيل الشديد من تصريحات الرئيس التركي بشأن حركة حماس لا سيما على إثر الفظائع التي ارتكبتها صباح 7 أكتوبر بحق سكان البلدات في جنوب إسرائيل، ناهيك عن مداهمة رواد حفل مفتوح في الطبيعة بإطلاق نار عشوائي أسفر عن مقتل المئات منهم في حين أن الحصيلة بلغت 1400 قتيل و5431 مصابين و 222 رهينة.

وجاء في المنشور الرسمي أن إسرائيل " ترفض بشدة التصريحات القاسية للرئيس التركي بشأن منظمة حماس الإرهابية". وتابع "إن حماس منظمة إرهابية حقيرة أسوأ من داعش، فهي تقتل الأطفال والنساء والمسنين بوحشية وبشكل متعمد، وتأخذ المدنيين كرهائن وتستخدم شعبها كدروع بشرية".

وواصل المتحدث الإسرائيلي يقول: "وحتى محاولة الرئيس التركي الدفاع عن التنظيم الإرهابي وكلماته التحريضية لن تغير من الفظائع التي شاهدها العالم أجمع والحقيقة التي لا لبس فيها: حماس = داعش".

إذن، بالرغم من التحسن الذي طرأ على العلاقات بين تركيا وإسرائيل مؤخرا إلا أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خرج اليوم الأربعاء بتصريحات مزلزلة من المنظور الإسرائيلي مدافعا عن حماس ورافضا تصويرها حركة إرهابية. وقال إردوغان خلال كلمة ألقاها في البرلمان التركي إن "حماس ليست منظمة إرهابية، بل منظمة تحرير تخوض صراعا من أجل أرضها".

وأضاف الرئيس الذي أعلن عن إلغائه زيارته المخططة لإسرائيل أن بلاده "ليس لديها مشكلة مع دولة إسرائيل، ولكن لدينا مشاكل مع سياستها تجاه الفلسطينيين".

Erik Marmor / Flash90 الدمار الذي أحدثه عناصر حماس في كيبوتس نير عوز، بالقرب من الحدود بين إسرائيل وغزة، جنوب إسرائيل.

وقال أردوغان في كلمته: "يجب النظر في صفقة تبادل الأسرى في أسرع وقت ممكن، ويجب ترك معبر رفح مفتوحا لدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع". "يجب على إسرائيل أن توقف إرهاب المستوطنات في رام الله وفي كل مكان آخر، ويجب على الدول التي ليست جزءا من المنطقة أن تتوقف عن "صب الوقود على النار" من خلال دعم إسرائيل فعليا".

ووفقا لتقرير نشره موقع هيئة البث الرسمية الأربعاء، فقد دعا أردوغان القوى العالمية إلى الضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف هجماتها، ككما دعا الدول الإسلامية إلى التوحد وتحقيق وقف إطلاق النار والسلام الدائم.

كما اقترح الرئيس التركي بلاده ضامنة للجانب الفلسطيني في إطار مقترح عمل يسير بنظام الضمانات فيما يتعلق بالسلام بين إسرائيل والفلسطينيين، داعيا إلى قمة سلام. وأشار أردوغان إلى دعم دول أخرى لإسرائيل، قائلا إن تلك الدول قد "تدين" بشيء لإسرائيل، لكن تركيا لا تدين لها بأي شيء. وأضاف أيضًا أنه لن يأتي إلى إسرائيل كما هو مخطط له، لأن إسرائيل "تستغل النوايا الطيبة لتركيا".

وأفيد أيضا أن وزير الطاقة التركي ألغى وصوله إلى إسرائيل. وذكرت صحيفة بلومبرج أن تركيا قررت إلغاء الفريق المشترك الذي تم الإعلان عنه في اجتماع نتنياهو وأردوغان الشهر الماضي، والذي كان يهدف إلى البحث عن احتياطيات الطاقة في البحر الأبيض المتوسط.