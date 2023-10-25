تقرير: قوات كوماندوز تابعة لحماس تدربت في إيران قبل هجوم 7 اكتوبر

كان من المقرر أن يكتسب 500 عنصر من قوات الكوماندوز مهارات قتالية خاصة هناك، تحت إشراف ضباط فيلق القدس التابع للحرس الثوري، وفقًا لمصدر استخباراتي

تدرب المئات من مقاتلي حماس والجهاد الإسلامي في إيران في الأسابيع التي سبقت هجمات 7 أكتوبر، وفقًا لتقرير نشرته حصريًا صحيفة وول ستريت جورنال يوم الأربعاء.

وكان من المقرر أن يكتسب 500 عنصر من قوات الكوماندوز مهارات قتالية خاصة هناك، تحت إشراف ضباط فيلق القدس التابع للحرس الثوري، وفقًا لمصدر استخباراتي.

Erik Marmor / Flash90 الدمار الذي أحدثه مسلحو حماس في كيبوتس نير عوز، بالقرب من الحدود بين إسرائيل وغزة، جنوب إسرائيل.

تأتي هذه المعلومات على خلفية مزاعم لواشنطن منذ 7 أكتوبر بأنه ليس لديها أي مؤشر على تدريب جماعي نظمته إيران لصالح عناصر من حماس والجهاد الإسلامي استعدادا للهجمات.

واستنادا إلى تصريحات مسؤولين كبار في حماس وحزب الله، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال مؤخرا أن فيلق القدس ساعد في التخطيط للهجوم ووافق على تنفيذه خلال اجتماع عقد في بيروت في 2 أكتوبر.

تم تأكيد جميع المعلومات من قبل مسؤول حكومي سوري ومسؤول أوروبي، لكن كبار المسؤولين الأمريكيين يشككون فيها، والذين يقولون إن القادة الإيرانيين أنفسهم فوجئوا بهجوم حماس.