التغطية مستمرة: الجيش الإسرائيلي يواصل غاراته في غزة ردا على إطلاق صواريخ في اتجاه وسط إسرائيل
إجلاء 125 ألف شخص من منازلهم، وأوصت وزارة الأمن بالبقاء في الفنادق خلال الأشهر القليلة الماضية حتى نهاية العام
دخلت إسرائيل يومها العشرين من الحرب، مع استمرار القصف المكثف لأهداف لحماس في غزة خلال الليل، كما شن الجيش الإسرائيلي غارة برية في شمال قطاع غزة ودمر عددا من الأهداف. ووفقا للأمم المتحدة، فقد غادر بالفعل حوالي 600 ألف شخص شمال قطاع غزة بحثا عن ملجأ في الجنوب، حيث تتدفق المساعدات الإنسانية بشكل مستمر، في ما أكد الجيش الإسرائيلي عن ارتفاع عدد الرهائن الذين تحتجزهم حماس، إلى 224 مختطفا.
وفي السياق تحدث الرئيس الأأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وناقشا الوضع المتطور. وأكد جو بايدن مجددا حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وحماية مواطنيها وشدد على ضرورة التفكير "بعد الحرب"، وتحدثا عن طرق "ضمان المرور الآمن للمواطنين الأجانب الراغبين في مغادرة غزة في أسرع وقت ممكن".
وأكد الرئيس بايدن أن لإسرائيل "الحق والمسؤولية" في حماية مواطنيها. وشدد أيضًا على أهمية حل ما بعد الصراع الذي "يتضمن طريقًا لتحقيق سلام دائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين".
وصوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أمس الأربعاء على قرارين يتعلقان بالحرب بين إسرائيل وحماس.
واستخدمت روسيا والصين حق النقض (الفيتو) ضد النص الذي اقترحته الولايات المتحدة والذي يدعو إلى هدنة إنسانية .
وفي المقابل، دعا قرار منافس صاغته روسيا إلى وقف إطلاق النار وفشل في الحصول على الحد الأدنى من الأصوات. ولم تصوت لصالح القرار سوى روسيا والصين والإمارات العربية المتحدة والجابون.
تبادل دبلوماسيون عرب وإسرائيليون الاتّهامات الخميس من على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد فشل مجلس الأمن الدولي في اتخاذ أي قرار بشأن الحرب بين الدولة العبرية وحماس.
وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إنّ إسرائيل "حوّلت غزة إلى جحيم دائم على الأرض"، مشيراً الى أن "هذه الصدمة ستبقى لأجيال وأجيال".وأضاف "علينا ألا نخذل الشعب الفلسطيني وهو شعب محاصر ومحتلّ ويبدأ يومه بالموت وينهيه بالموت ولياليهم يكتنفها الظلام، وليس هناك ضوء إلا ضوء القنابل".
حذّر أهالي الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة، مساء اليوم الخميس، من أنّ صبرهم نفد، مطالبين الحكومة باستقبالهم في الحال.
وقال "منتدى أهالي الرهائن والمفقودين" للصحافيين في تلّ أبيب "انتهى وقت الصبر، من الآن فصاعداً سنناضل".
وبحسب الجيش الإسرائيلي فقد تمّ الاتّصال بأسر 224 رهينة لإبلاغها بأنّ أقارب لها محتجزين رهائن في غزة.
وقالت ميراف ليشم غونين وهي والدة الرهينة رومي غونين "نطالب حكومة (الحرب) بالتحدّث إلينا الليلة وإخبارنا كيف يعتزمون إعادتهم اليوم. نحن نكثّف النضال، ولم نعد ننتظر من يقودنا، نحن نقود النضال".
تنطلق السبت الى مصر طائرة فرنسية محمّلة بـ54 طنا من المساعدات الانسانية المخصصة للمدنيين في قطاع غزة في ظل الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس، وفق ما أكدت وزارة الخارجية الفرنسية الخميس.
وتتضمن هذه المساعدات عددا من الخيم وتجهيزات طبية طارئة وأدوية وأجهزة تنفس ومصابيح تعمل بالطاقة الشمسية ومولّدات كهربائية وغيرها، إضافة الى 30 طنّاً من المواد الغذائية وأقراص لتعقيم المياه.
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اتفقت الولايات المتحدة وقطر على إعادة النظر في علاقات قطر مع حماس عندما يتم حل "أزمة الرهائن" الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة على أيدي حركة حماس.
جاء ذلك في صحيفة "واشنطن بوست" من قبل 4 دبلوماسيين مطلعين. وتوصلت الدولتان إلى اتفاقات حول هذه القضية خلال الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى قطر، حيث التقى الأمير تميم بن حامد آل ثاني، وليس من الواضح ما إذا كان ذلك سيؤدي إلى طرد كبار مسؤولي حماس من قطر.
اتّهم الجيش الإسرائيلي حركة حماس الخميس باستخدام أسلحة وذخائر مصنّعة في كوريا الشمالية وإيران خلال الهجوم الذي شنته على الدولة العبرية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.
ونظّم الجيش الخميس جولة للصحافيين عرض خلالها أسلحة وذخائر مختلفة قال إنه عثر عليها في مناطق بجنوب إسرائيل هاجمها مقاتلو الحركة الفلسطينية.
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افتتحت بلدية القدس، اليوم الخميس، عرض "أضواء الأمل" المثير في ساحة حافظ أرينا، تضامنا مع المختطفين لدى حركة حماس في غزة ولرفع مستوى الوعي لدى المجتمع الدولي. ويتضمن العرض 224 شعاعاً من الضوء، وهو تقريباً عدد الأشخاص الذين أسرتهم حماس.
وتتكون أشعة الضوء، التي يصل ارتفاعها إلى حوالي 300 متر، من مصابيح قوية، يحتوي كل منها على شعاع ضوئي، سيضيء سماء القدس بألوان مختلفة لمدة 224 ثانية، عدة مرات كل مساء. بجانب كل شعاع من الضوء يتم وضع صورة واسم كل من المختطفين.
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