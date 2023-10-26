التغطية مستمرة: الجيش الإسرائيلي يواصل غاراته في غزة ردا على إطلاق صواريخ في اتجاه وسط إسرائيل

إجلاء 125 ألف شخص من منازلهم، وأوصت وزارة الأمن بالبقاء في الفنادق خلال الأشهر القليلة الماضية حتى نهاية العام

دخلت إسرائيل يومها العشرين من الحرب، مع استمرار القصف المكثف لأهداف لحماس في غزة خلال الليل، كما شن الجيش الإسرائيلي غارة برية في شمال قطاع غزة ودمر عددا من الأهداف. ووفقا للأمم المتحدة، فقد غادر بالفعل حوالي 600 ألف شخص شمال قطاع غزة بحثا عن ملجأ في الجنوب، حيث تتدفق المساعدات الإنسانية بشكل مستمر، في ما أكد الجيش الإسرائيلي عن ارتفاع عدد الرهائن الذين تحتجزهم حماس، إلى 224 مختطفا.

وفي السياق تحدث الرئيس الأأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وناقشا الوضع المتطور. وأكد جو بايدن مجددا حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وحماية مواطنيها وشدد على ضرورة التفكير "بعد الحرب"، وتحدثا عن طرق "ضمان المرور الآمن للمواطنين الأجانب الراغبين في مغادرة غزة في أسرع وقت ممكن".

وأكد الرئيس بايدن أن لإسرائيل "الحق والمسؤولية" في حماية مواطنيها. وشدد أيضًا على أهمية حل ما بعد الصراع الذي "يتضمن طريقًا لتحقيق سلام دائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين".

وصوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أمس الأربعاء على قرارين يتعلقان بالحرب بين إسرائيل وحماس.

واستخدمت روسيا والصين حق النقض (الفيتو) ضد النص الذي اقترحته الولايات المتحدة والذي يدعو إلى هدنة إنسانية .

وفي المقابل، دعا قرار منافس صاغته روسيا إلى وقف إطلاق النار وفشل في الحصول على الحد الأدنى من الأصوات. ولم تصوت لصالح القرار سوى روسيا والصين والإمارات العربية المتحدة والجابون.