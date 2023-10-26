الرئيس الأمريكي يحذر نتنياهو:"التصعيد بالضفة الغربية سيفاقم الأزمة المحيطة بالحرب في غزة"

وكان الرئيس الأمريكي قال إنه "يشعر بالقلق إزاء اعتداءات المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية"

حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو خلال الأيام الأخيرة من ارتفاع وتيرة التوتر في الضفة الغربية يمكن أن يؤدي اإلى تصعيد من شأنه أن يجعل الأزمة المحيطة بالحرب في غزة أسوأ بكثير، جاء هذا بحسب ما نقله مسؤولان أمريكيان لموقع "والا".

يـأتي هذا الطلب على خلفية الأحداث الأمنية خلال الأسابيع الماضية في الضفة الغربية بعد هجوم حماس الدموي منذ الـ7 من أكتوبرـ حيث قتل 90 فلسطينيا، وقتل عدد كبير منهم في اشتباكات مسلحة مع الجيش الإسرائيلي، بينما قتل خمسة فلسطينيين على الأقل بنيران مستوطنين خلال مواجهات في الضفة الغربية.

وذكر المسؤولون الأمريكيون أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعرب خلال عدد من المكالمات الهاتفية مع نتنياهو خلال الأيام الأخيرة عن قلقة من العدد الكبير للقتلى الفلسطينيين في الضفة الغربية وكذلك من زيادة عنف المستوطنين.

وقال بايدن لنتنياهو إن على إسرائيل العمل لتهدئة الوضع في الضفة الغربية ومنع الاعتداءات من قبل المستوطنين ضد الفلسطينيين لمنع انفجار الأوضاع في المنطقة والذي من شأنه أن يزيد تفاقم الأوضاع الحالية. ورفض البيت الأبيض وديوان رئيس الحكومة على ما ورد في التقرير.

الرئيس الأمريكي جو بايدن صرح في مؤتمر صحافي مع رئيس حكومة أستراليا وقال :"إنني أشعر بقلق بالغ إزاء هجمات المستوطنين المتطرفين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، هم يسكبون النار على النار".

قال بايدن في مؤتمر صحفي مع رئيس وزراء أستراليا: "إنني أشعر بقلق بالغ إزاء هجمات المستوطنين المتطرفين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. إنهم يصبون النار على النار".

وأوضح الرئيس الأمريكي أن المستوطنين يعتدون على الفلسطينيين الذين لهم حق العيش في الأماكن التي يعيشون فيها. وقال بايدن: "يجب أن يتوقف هذا الآن ويجب تقديم المهاجمين إلى العدالة".

وقال بايدن في المؤتمر الصحفي إنه بعد الحرب في غزة لن تكون هناك عودة إلى الوضع الذي كان قائما في 6 أكتوبر. وأشار إلى أنه من ناحية يجب ألا يكون لدى حماس القدرة على تهديد إسرائيل ومن ناحية أخرى سيكون من الضروري العودة إلى رؤية حل الدولتين. وقال "سيتعين على الجميع بذل جهود مكثفة للعودة الى مسار السلام".

وذكر الرئيس الأمريكي أنه بعد الحرب يجب تجديد جهود التطبيع بين إسرائيل والدول العربية، وأصر على أن تتضمن هذه الخطوة تحقيق تطلعات الفلسطينيين. وقال بايدن: "أعتقد أن هجوم حماس يهدف إلى وقف اندماج إسرائيل في المنطقة. ويجب ألا نتخلى عن العمل الذي بدأناه في هذه القضية".