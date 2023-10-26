بيني غانتس : "الحرب ستدخل قريبا في مراحل إضافية وبقوة أكبر"

جاءت تصريحات غانتس بعد أيام من عدم ظهوره في وسائل الإعلام ، وتطرق الى التحديات التي تواجهها اسرائيل وتصميمها على الخروج منها بصورة أقوى

بعد عدة أيام عن امتناعه بالإدلاء بتصريحات إعلامية، قال الوزير بيني غانتس خلال حديثه في مؤتمر صحافي إن "دولة إسرائيل تواجه تحديا لم تشهده منذ قيامها" وشدد غانتس :"أنا لا أحرر نفسي نفسي، لا نتحدث عن أمور حدثت ولا عن أمور لم تحدث".

وأضاف غانتس :"نحن في معركة واسعة، تتطلب مسؤولية واتزان بتجهيز الخطوات المطلوب والتصميم بتنفيذها". وأضاف :"نتوقع تحديات ولحظات صعبة، لكننا في النهاية سنخرج أقوياء من الداخل والخارج".

وقال غانتس إن دخوله الى الحكومة واقامة مجلس الحرب كان الأمر الصحيح لدولة إسرائيل:"هذه الخطوة اثبتت نجاحها بالإدارة الأمنية للدولة ، في الرسالة الداخلية الى المجتمع الإسرائيلي والى الرسالة الخارجية لأعداءنا".

بصور مشابهة لما قال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أمس تحدث غانتس عن قضية إعادة الأسرى والمخطوفين :"نحن منشغلون ليلا نهارا بالجهود التي لا هوادة بها لإعادة بناتنا وأبنائنا". وشدد على :"نحن نقوم بذلك بكل طريقة ممكنة، بكل مسار يوجد لنا، بكل الوسائل التي بحوزتنا، اعادتهم هي جزء لا يتجزأ من الحرب".

وـأوضح غانتس :"نحن نعمل على حماية الشرعية الدولية ونعمق تعاوننا مع حلفائنا وعلى رأسهم الولايات المتحدة، ونحن نتخذ قراراتنا فقط بموجب مصالحنا الواسعة".

وقال غانتس إن :"المعركة ستدخل قريبا الى مراحل إضافية- وبكثافة أكبر" وأضاف :"لأننا "كقيادة، ندرك الصعوبات وتأثيرات مدة القتال علينا جميعا. وأؤكد لكم أن الاعتبار الوحيد الذي يقف أمام أعيننا هو النصر وتغيير الوضع الاستراتيجي في الجنوب واعادة ابنائنا وبناتنا الى وطنهم".

وأشار الوزير أيضاً إلى المرحلة المقبلة المتوقعة في الحرب وهي الحرب البرية وقال إنها ستكون جرب طويلة الأمد تشمل العديد من الجوانب الأمنية والسياسية والاجتماعية التي ستستمر لسنوات.