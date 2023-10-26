قبل الدّخول البريّ: إسرائيل تشنّ غارات جويّة على حماس بقنابل خارقة للتحصينات

وهي قنابل من صنع شركة بوينغ، تم تقديمها كإشارة إلى جدية نوايا الأمريكيين فيما يتعلق بالهجوم على إيران فترة إدارة الرئيس الأمريكي أوباما

بينما تنتظر إسرائيل الدخول البري لقطاع غزة والذي قد يكون واسع النطاق في غزة، يشن الجيش الإسرائيلي غارات جوية كبيرة على قطاع غزة خلال أيام الحرب. ويستخدم سلاح الجو عدة أنواع من القنابل الخارقة للتحصينات، والتي تستخدم لمهاجمة حماس تحت الأرض بما في ذلك الأنفاق التي يحفرها.

في فترة رئاسة أوباما، عندما برز الاحتمال الحقيقي لهجوم إسرائيلي على إيران، قررت الولايات المتحدة تزويد إسرائيل بقنابل تخترق المخابئ. هذه قنابل من صنع شركة بوينغ، تم تقديمها كإشارة إلى جدية نوايا الأمريكيين فيما يتعلق بالهجوم على إيران.

وهي قنبلة تزن 250 رطلاً - أي 113 كجم. في عام 2021 ، وفقًا للمنشور على موقع بلومبرج ، اشترت إسرائيل 1000 قنبلة منها من نوع GBU -39/B بقطر صغير (SDB) مقابل 735 مليون دولار.

وهي قنبلة يتم إسقاطها من الجو، ويمكن أن تصل إلى هدف على مسافة 40 ميلًا - أي 64 كم. وهي تتيح نجاحًا دقيقًا، مع تقليل الأضرار التي قد تلحق بالمدنيين غير المتورطين. قنبلة SDB تُحمل على طائرات "ريم" و"إف 15". وهو جيل متطور من القنابل بعيدة المدى، ولها القدرة على اختراق المباني والمخابئ تحت الأرض.

وفي وقت لاحق، عندما لم تستمر إسرائيل في تلقي إمدادات القنابل المخترقة للتحصينات من الولايات المتحدة، تقرر تطوير مثل هذه القنابل في إسرائيل وتم إسناد المهمة إلى مهندسي الصناعة العسكرية الذين يعملون حاليًا تحت إدارة شركة إلبيت.

منذ حوالي عقد من الزمان، تم تطوير مثل هذه القنبلة، وتم تحسين عمق اختراقها للأرض من خلال سلسلة من التجارب. والقنبلة موجهة نحو الطائرات المقاتلة، وهي مرتبطة بالطراز MPR-500 وتعمل بطريقة تمكنه من اختراق 4 جدران من الخرسانة المسلحة، وينفجر بعد اختراق متر واحد من الخرسانة.