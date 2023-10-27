التغطية متواصلة| الجيش الإسرائيلي: "ما يجري في غزة ليس اجتياحا بريا بل عملية موسعة، وملتزمون بإعادة الرهائن"
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصوت لصالح مشروع القرار العربي بشأن غزة بـ 120 صوتا، وإسرائيل تصف القراربأنه "مشين"
دخلت إسرائيل يومها الحادي والعشرين من الحرب، وتعرضت لوابل من الصواريخ الجديدة خلال الليل، بعد ما يقرب من خمس ساعات من الهدوء. وسقط صاروخ أطلق من غزة على الجانب المصري من الحدود، مما أدى إلى إصابة خمسة أشخاص على الأقل.
وأعلن الجيش الإسرائيلي أن الرقيب شوام موشيه بن هاروش (20 عاما)، الذي قاتل ضد حماس في 7 أكتوبر، توفي متأثرا بجراحه، أمس الخميس. في ما نفذت القوات الإسرائيلية توغلاً بريًا جديدًا في قطاع غزة، ودمرت عشرات الأهداف المعادية التابعة لحركة حماس، بالموازاة ضرب الجيش الأمريكي منشأتين يستخدمهما الحرس الثوري الإيراني و"الجماعات التابعة له" في سوريا، حسبما أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، واصفا هذه الضربات بأنها "دفاع عن النفس". وهذه الهجمات "لم يتم تنسيقها مع إسرائيل"، بحسب مسؤول عسكري أميركي.
وتجاوز عدد القتلى في غزة 7300 وعدد القتلى في الإسرائيل تجاوز الـ1400 بينهم أكثر من 300 جندي
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