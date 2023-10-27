الأمم المتحدة تخشى أن تكون "جرائم حرب" ترتكب في الحرب بين إسرائيل وحماس

"نحن قلقون أن تكون هناك جرائم حرب ترتكب. إننا قلقون حيال العقاب الجماعي لأهالي غزة ردا على هجمات حماس الوحشية التي ترقى أيضا إلى جرائم حرب"

أعربت الأمم المتحدة الجمعة عن قلقها من أن "جرائم حرب" قد تكون ترتكب في النزاع بين إسرائيل وحركة حماس.

وتحدّثت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة عن عمليات تهجير قسري وعقاب جماعي واحتجاز رهائن خلال الحرب المستمرة منذ 21 يوما.

وقالت الناطقة باسم المفوضية رافينا شمداساني في مؤتمر صحافي في جنيف "نحن قلقون أن تكون هناك جرائم حرب ترتكب. إننا قلقون حيال العقاب الجماعي لأهالي غزة ردا على هجمات حماس الوحشية التي ترقى أيضا إلى جرائم حرب". ولفتت إلى أن الأمر يعود لمحكمة مستقلة في تحديد ما إذا كان يتم ارتكاب جرائم حرب.

اندلعت الحرب في السابع من تشرين الأول/أكتوبر بعدما عبر عناصر حماس حدود غزة إلى إسرائيل حيث قتلوا 1400 شخص، معظمهم مدنيون، وخطفوا 229 رهينة في هجوم يعد الأكثر دموية ضد إسرائيل.

ردّت إسرائيل بقصف مكثّف أعلنت وزارة الصحة في غزة بأنه أسفر عن سقوط أكثر من 7300 قتيل معظمهم مدنيون وبينهم عدد كبير من الأطفال، ما أدى إلى دعوات متزايدة لحماية الأبرياء العالقين في النزاع.

وقطعت إسرائيل إمدادات الغذاء والمياه والطاقة عن غزة، ومنعت إيصال الوقود إلى القطاع، مشيرة إلى إمكانية استغلاله من قبل حماس لصناعة أسلحة ومتفجرات.