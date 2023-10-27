السلطات الإسرائيلي تجلي ما لا يقل عن 125,000 من سكان الجنوب والشمال

الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ في إسرائيل"في 7 أكتوبر، قمنا بتفعيل خطط الإخلاء للمدنيين المقيمين في المناطق الواقعة على بعد 4 كيلومترات من قطاع غزة"

ذكرت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ في إسرائيل (NEMA)، إجلاء حوالي 125.000 من سكان البلدات والمجتمعات الجنوبية والشمالية الإسرائيلية المعرضة بشكل مباشر للأعمال العدائية من غزة ولبنان إلى الفنادق وغرف الضيوف التي تمولها الدولة. وقال رئيس الهيئة يورام لاريدو : "نوصيهم بالبقاء في الفنادق حتى نهاية العام"مشيرا إلى أنه ، موضحًا أنه "خلال أسبوع اتسع نطاق الإخلاء إلى 7 كيلومترات من حدود غزة"

وأفاد لاريدو، "توفر وزارة السياحة أماكن إقامة للنازحين بالإضافة إلى بيانات في الوقت الفعلي حول توفر الفنادق في جميع أنحاء البلاد في حالة عمليات الإجلاء المستقبلية"

وشدد أيضًا على أنه يمكن للعائلات المؤهلة أن تطلب تعويضًا من الحكومة إذا كانت ترغب في البقاء في مكان آخر.