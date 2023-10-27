المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "حماس تشن الحرب من مستشفيات غزة وتخزن الوقود فيها"

اغاري على أن "الإرهابيين يتحركون بحرية في مستشفى الشفاء في مدينة غزة، وهو الأكبر في الأراضي الفلسطينية، وفي مستشفيات أخرى، وأن حماس تستخدم سكان غزة كدرع بشري"

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري، اليوم الجمعة أن حركة حماس "تشن حربا من المستشفيات في قطاع غزة وتستخدم سكانها كدرع بشري" وتابع“يوجد وقود في المستشفيات وحماس تستخدمه لبنيتها التحتية الإرهابية”.

وأكد دانييل هاغاري على أن "الإرهابيين يتحركون بحرية في مستشفى الشفاء في مدينة غزة، وهو الأكبر في الأراضي الفلسطينية، وفي مستشفيات أخرى، وأن حماس تستخدم سكان غزة كدرع بشري".

وعرض دانييل هاغاري في المؤتمر الصحافي اليومي، صوراً جوية و"أدلة ورسوماً توضيحية"، قال إنها "مقرات لحماس في المستشفيات"، كاشفاً "وجود أنفاق للحركة متصلة بالمستشفيات"وأضاف أن "وجود حماس بالمستشفيات يعرض المدنيين للخطر".

كذلك عرض تسجيلاً صوتياً زعم أنه لعناصر من حماس تحدثوا فيه عن تخزين الوقود، متهماً إياهم بسرقة الوقود من الأونروا وتخزينه في مستشفيات القطاع، ومنها مستشفى المعمداني.

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي وضع أهدافا في غزة لإنهاء حماس والإفراج عن الأسرى.

وفي السياق نفى القيادي في حماس عزت الرشق ما جاء على لسان المتحدث الإسرائيلي، مؤكداً أن "ما قاله لا أساس له من الصحة"، مشيراً إلى أن "الادعاءات الإسرائيلية تضاف لسلسلة الأكاذيب التي يبني عليها روايته"وقال "هذه الأكاذيب تمثل تمهيداً لارتكاب مجزرة جديدة بحق أبناء شعبنا، ستكون أكبر من مجزرة المستشفى الأهلي المعمداني، حيث يلجأ أكثر من 40 ألف مواطن لمستشفى الشفاء نزحوا في محاولة لتجنب القصف الذي طال كل شيء".