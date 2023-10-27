الجمعية العامة للأمم المتحدة تصوت لصالح"هدنة إنسانية فورية" في قطاع غزة

واقف على اقتراح تقديم الموعد بقية الدول ال193 في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي رفعت إليها هذه المسألة بعد رفض مجلس الأمن الدولي المنقسم، لأربعة مشاريع قرارات في أقل من أسبوعين.

صوتت الجمعية العالمة في الأمم المتحدي، مساء اليوم الجمعة، بأغلبية ساحقة (120 صوت وامتناع 45 ورفض 14 من أصل 193 عضوا في الجمعية العامة.) لصالح الهدنة الإنسانية في قطاع غزة لإيصال المساعدات.

يأتي ذلك بعد فشل مجلس الأمن الدولي في التحرك، حيث انطلقت في وقت سابق من اليوم الجمعة، عملية التوصيت على قرار غير ملزم نددت به إسرائيل مسبقا يطالب ب"هدنة إنسانية" في اليوم الحادي والعشرين للحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

وطلب الأردن باسم المجموعة العربية التي تضم 22 بلدا، أن يتم التصويت على مشروع قراره عند الساعة 15,00 بالتوقيت المحلي (الساعة 19,00 ت غ) بسبب "خطورة الوضع" في غزة فيما لا تزال قائمة طالبي الكلام تضم نحو مئة شخص في إطار هذا النقاش الذي بدأ صباح الخميس.

وواقف على اقتراح تقديم الموعد بقية الدول ال193 في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي رفعت إليها هذه المسألة بعد رفض مجلس الأمن الدولي المنقسم، لأربعة مشاريع قرارات في أقل من أسبوعين.

ويطالب النص، الذي يجب أن يحصل على ثلثي أصوات الدول المصوتة ليتم إقراره يوم الجمعة، "بهدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة تؤدي إلى وقف الأعمال العدائية". ودعت النسخة السابقة إلى "وقف فوري لإطلاق النار".

وكانت الحرب بين إسرائيل وحماس، قد اندلعت بعد الهجوم غير المسبوق الذي شنته الحركة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري على الأراضي الإسرائيلية من قطاع غزة. ويركز مشروع القرار الذي صاغه الأردن برعاية حوالي أربعين دولة، إلى حد كبير على الوضع الإنساني في غزة، ويدعو بشكل خاص إلى التوفير "الفوري" للمياه والغذاء والوقود والكهرباء "بكميات كافية" و"دون عوائق" وصول المساعدات الإنسانية.

كما يدين "جميع أعمال العنف الموجهة ضد المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين، بما في ذلك جميع أعمال الإرهاب والهجمات العشوائية"، ويقول إنه "يشعر بقلق عميق إزاء التصعيد الأخير للعنف منذ هجوم 7 أكتوبر 2023"، ولكن دون على ذكر حماس.

وأثار هذا الغياب غضب السفير الإسرائيلي جلعاد إردان الذي اعتبر الخميس أن مكان هذا النص "في مزبلة التاريخ".

وقدمت كندا تعديلاً للمشروع الأردني، يدين "بشكل لا لبس فيه هجمات حماس الإرهابية" في 7 تشرين الأول/أكتوبر، ويطالب "بالإفراج الفوري وغير المشروط" عن الرهائن.

ووفقا للسلطات الإسرائيلية، قُتل أكثر من 1400 شخص، معظمهم من المدنيين، في إسرائيل خلال الهجوم الذي شنته قوات كوماندوز حماس، الذين اختطفوا 229 رهينة، إسرائيليين أو ثنائيي الجنسية أو أجانب. وتم إطلاق سراح أربع نساء حتى الآن.