التغطية متواصلة| الحرب تدخل يومها الـ 23 على وقع دخول بري للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة واستمرار القصف الجوي وسط مطالبة أممية بهدنة إنسانية

وبلغ الفلسطينيون عن دخول دبابات إسرائيلية مترافقا مع قصف جوي على أهداف لحماس دفع 125.000 شخص الى النزوح في مشهد كارثي حمل الأمم المتحدة إلى دعوة إسرائيل إلى هدنة إنسانية جوبهت بالرفض والاستياء

دخلت إسرائيل يومها الـ23 للحرب التي اندلعت في الجنوب على إثر هجوم حماس المفاجئ يوم السابع من أكتوبر متسببا بمقتل ما يزيد عن 1400 قتيل وآلاف الجرحى إضافة إلى 224 رهينة من مختلف الجنسيات وفي حين تجري عبر قنوات دبلوماسية عملية مفاوضات لإطلاق سراح الأسرى تستمر على الأرض جولات قتالية حيث تتعرض إسرائيل منذ اليوم الأول للحرب لرشقات صاروخية تغطي مناطق مختلفة من البلاد من جنوبها مرورا بمدن المركز وضواحيها وصولا إلى حيفا في الشمال في مشهد زاد من تعقيده دخول حزب الله على الخط ما تسبب بنزوح آلاف السكان في المناطق الشمالية إلى مواقع أكثر أمنا.

أما الجيش الإسرائيلي فقد أمر منذ اليوم الأول للحرب سكان شمال غزة بالانتقال إلى جنوب القطاع تمهيدا لعملية واسعة النطاق لتدمير حماس عسكريا وسياسيا وأمس السبت بدأ الفوج الأول من الدخول البري وبلغ الفلسطينيون عن دخول دبابات إسرائيلية مترافقا مع قصف جوي على أهداف لحماس دفع 125.000 شخص الى النزوح في مشهد كارثي حمل الأمم المتحدة إلى دعوة إسرائيل إلى هدنة إنسانية جوبهت بالرفض والاستياء.

وفقا لإحصائيات الصحة الفلسطينية في قطاع غزة فقد قُتل أكثر من 7326 شخصاً بينهم 3038 طفلاً في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

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