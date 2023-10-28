التغطية متواصلة| الحرب تدخل يومها الـ 23 على وقع دخول بري للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة واستمرار القصف الجوي وسط مطالبة أممية بهدنة إنسانية
وبلغ الفلسطينيون عن دخول دبابات إسرائيلية مترافقا مع قصف جوي على أهداف لحماس دفع 125.000 شخص الى النزوح في مشهد كارثي حمل الأمم المتحدة إلى دعوة إسرائيل إلى هدنة إنسانية جوبهت بالرفض والاستياء
دخلت إسرائيل يومها الـ23 للحرب التي اندلعت في الجنوب على إثر هجوم حماس المفاجئ يوم السابع من أكتوبر متسببا بمقتل ما يزيد عن 1400 قتيل وآلاف الجرحى إضافة إلى 224 رهينة من مختلف الجنسيات وفي حين تجري عبر قنوات دبلوماسية عملية مفاوضات لإطلاق سراح الأسرى تستمر على الأرض جولات قتالية حيث تتعرض إسرائيل منذ اليوم الأول للحرب لرشقات صاروخية تغطي مناطق مختلفة من البلاد من جنوبها مرورا بمدن المركز وضواحيها وصولا إلى حيفا في الشمال في مشهد زاد من تعقيده دخول حزب الله على الخط ما تسبب بنزوح آلاف السكان في المناطق الشمالية إلى مواقع أكثر أمنا.
أما الجيش الإسرائيلي فقد أمر منذ اليوم الأول للحرب سكان شمال غزة بالانتقال إلى جنوب القطاع تمهيدا لعملية واسعة النطاق لتدمير حماس عسكريا وسياسيا وأمس السبت بدأ الفوج الأول من الدخول البري وبلغ الفلسطينيون عن دخول دبابات إسرائيلية مترافقا مع قصف جوي على أهداف لحماس دفع 125.000 شخص الى النزوح في مشهد كارثي حمل الأمم المتحدة إلى دعوة إسرائيل إلى هدنة إنسانية جوبهت بالرفض والاستياء.
وفقا لإحصائيات الصحة الفلسطينية في قطاع غزة فقد قُتل أكثر من 7326 شخصاً بينهم 3038 طفلاً في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.
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تقارير فلسطينية: الطيران الإسرائيلي يواصل القصف الكثيف في غزة
أشارت تقارير فلسطينية إلى أن قطاع غزة تعرض طيلة الليلة الفائتة لقصف مكثف. كما أفادت تقارير بانقطاع الاتصالات في القطاع، بحيث لم تتمكن الأمم المتحدة من التواصل مع موظفيها ولم تتمكن سيارات الإسعاف من الوصول إلى مراكز التفجيرات".
إسرائيل: المساعدات الإنسانية لغزة ستزداد مع توسع العملية البرية
أعلنت إسرائيل أنه بموازاة التقدم في العملية البرية سيتم توسيع المساعدات الإنسانية لغزة من خلال إدخال العديد من شاحنات الغذاء والدواء إلى أراضي غزة - بعد التفتيش الإسرائيلي على معبر نيتسانا. ولا تزال إسرائيل تصر على مطلب عدم إدخال الوقود إلى غزة، وذلك للضغط على حماس. ويقول الجيش الإسرائيلي إن حماس تقوم بالعديد من التلاعبات الكاذبة فيما يتعلق بصفقات إطلاق سراح كذا وكذا من أجل كسب الوقت وتأخير العملية البرية التي يخشى نتائجها.
طائرة مقاتلة إسرائيلية تستهدف بنية تحتية عسكرية لحزب الله في لبنان
رداً على إطلاق صاروخ من لبنان سقط في سوريا، هاجمت طائرة إسرائيلية مقاتلة بنية تحتية عسكرية لحزب الله، ردا على إطلاق الصواريخ الذي استهدف إسرائيل أمس، سقط في الأراضي السورية، على ما قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي.
السيناتور الجمهوري تيد كروز يتمنى للجيش الإسرائيلي "طريق السلامة" معتبرا نجاح العملية الإسرائيلية أمر ضروري لأمن الولايات المتحدة
نشر عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، السيناتور الجمهوري تيد كروز، تحية "طريق السلامة" (بركات هديرخ التوراتية) فيما يتعلق بـ "بدء الهجوم البري" في قطاع غزة. وقال "إن نجاح العملية الإسرائيلية أمر ضروري للأمن القومي للولايات المتحدة. هناك الآن سياسة واحدة فقط مقبولة لدى الولايات المتحدة: علينا أن نضمن أن حليفتنا إسرائيل لديها كل الأسلحة وكل الوقت الذي تحتاجه للقضاء على حماس بشكل كامل، طالما استغرق الأمر ذلك"، على ما جاء في واينت.
الجيش الإسرائيلي يقصف خلال الليل 150 هدفا تحت الأرض في شمال قطاع غزة
قصفت طائرات مقاتلة تابعة للجيش الإسرائيلي 150 هدفًا تحت الأرض في شمال قطاع غزة، بما في ذلك أنفاقا لحماس، ومساحات قتالية تحت الأرض وبنية تحتية إضافية تحت الأرض، وعلاوة على ذلك، قُتل عدد من عناصر حماس.
الجيش الإسرائيلي يعلن تصفية قائد سلاح الجو التابع لحماس
قام الجيش الإسرائيلي، على ضوء معلومات استخباراتية دقيقة من سلاح الجو والمخابرات العسكرية والشاباك، بقتل رئيس التشكيل الجوي لمنظمة حماس عصام أبو ركبة الليلة باستخدام الطائرات المقاتلة. كان أبو ركبة مسؤولاً عن إدارة مجموعات الطائرات بدون طيار والطائرات الشراعية والكشف الجوي والدفاع الجوي لمنظمة حماس.
وضمن منصبه شارك في تخطيط وتنفيذ الهجوم الدموي على البلدات المحيطة بغلاف غزة في السابع من أكتوبر. وذلك من خلال توجيه عناصر حماس الذين تسللوا بالمظلات إلى محيط البلدات الجنوبية وتوجيه هجمات الطائرات بدون طيار باتجاه مواقع للجيش الإسرائيلي.
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندية في هجوم 7 أكتوبر
أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح السبت، عن مقتل الجندية شيريل حاييم بور، 20 عاما، من ريشون لتسيون، وهي مواحدة من الجنود الذين قُتلوا في هجوم حماس في 7 أكتوبر.