بحسب الجيش الإسرائيلي فقد تم القضاء الليلة على "كبار الإرهابيين على المستوى التكتيكي، وبالتالي فإن قتلهم يجلب تقدمًا جيدًا لمراحل الحرب ويمكّن القوات البرية من محاربة عدو أضعف".

في عملية مستهدفة للجيش الإسرائيلي تم القضاء اليوم السبت على قائد القوة البحرية لفرقة غزة التابعة لمنظمة حماس، والذي قاد محاولة التسلل البحري إلى منطقة زيكيم قبل بضعة أيام.

ويفيد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه تم في نهاية جهد استخباراتي مشترك بين البحرية والقوات الجوية والاستخبارات العسكرية والشين بيت، قضى الجيش الإسرائيلي على راتب أبو صهيبان، قائد القوة البحرية في لواء غزة، باستخدام الطائرات المقاتلة.

خطط صهيبان وقاد محاولة التسلل البحري التي جرت بتاريخ 24 أكتوبر في منطقة شاطئ زيكيم عن طريق البحر، كما هاجمت القوات البحرية ليلاً أهدافاً تستخدمها حماس، بما في ذلك نقاط مراقبة ومضادات للدبابات، ومواقع إطلاق صورايخ ومنشأة عسكرية.

وبحسب الجيش الإسرائيلي فقد تم القضاء الليلة على "كبار الإرهابيين على المستوى التكتيكي، وبالتالي فإن قتلهم يجلب تقدمًا جيدًا لمراحل الحرب ويمكّن القوات البرية من محاربة عدو أضعف."

ومسترشدا بمعلومات استخبارية دقيقة، قام الجيش الإسرائيلي، بالإضافة، بتصفية رئيس التشكيل الجوي لحماس عصام أبو ركبة، الليلة الماضية باستخدام طائرات مقاتلة. كان أبو ركبة مسؤولاً عن إدارة الطائرات بدون طيار والاستطلاع الجوي والمظلي وأنظمة الدفاع الجوي التابعة لحماس. وشارك في تخطيط وتنفيذ هجوم 7 أكتوبر الدموي في البلدات المحيطة بغلاف غزة.