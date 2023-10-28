ايران تهدد: مقاتلون لبنانيون وفلسطينيون على أهبة الاستعداد للقتال بحال انطلاق عملية برية في غزة

اللهيان: "نحن نعتبر حماس حركة تحرير فلسطينية وهم يحاربون محتلين، قلت هذا الكلام خلال خطابي في الجمعية العامة للأمم المتحدة بأنهم يعملون بموجب القانون الدولي"

تطرق وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان خلال مقابلة في الولايات المتحدة الى التصعيد في الجبهة الشمالية لإسرائيل والحرب مع حماس وقال مهددا إن :"مقاتلين لبنانيين وفلسطينيين موالين لطهران على أهبة الاستعداد للقتال، في حال بدأت إسرائيل عملية برية في القطاع". وصرح أنه أجرى زيارة قبل أسبوعين إلى لبنان، اجتمع خلالها مع ممثلين عن المنظمات المختلفة.

وحين سئل عن دعم طهران لحماس أجاب: "نحن نعتبر حماس حركة تحرير فلسطينية وهم يحاربون محتلين، قلت هذا الكلام خلال خطابي في الجمعية العامة للأمم المتحدة بأنهم يعملون بموجب القانون الدولي".

وحول احتمال قيام حلفاء آخرين لإيران بشن هجوم واسع النطاق ضد إسرائيل، قال إنهم :"يتخذون قراراتهم، أي شيء يمكن أن يحدث بأي لحظة، لكننا نوصي الولايات المتحدة عن وقف دعمها الكامل لإسرائيل".

ونفى اللهيان التقارير بأن حماس تتلقى تمويلا من ايران وقال إن "دعمنا هو فقط دعم سياسي، اليوم يوجد لديهم عدد كافي من الصواريخ، القذائف والطائرات المسيرة ويمكنهم الحصول عليها بسهولة من أي مكان".