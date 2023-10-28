إسرائيل تقيم وحدة سرية داخل الاستخبارات العسكرية، ماذا سيكون تخصصها؟

جاء إقامة هذه الوحدة العسكرية بعد مشاورات بين الاستخبارات العسكرية وسلاح الجو الإسرائيلي

ذكر تقرير لموقع "والا" الإخباري إنه بعد تقييمات وتحليلات أمنية أجرتها الاستخبارات العسكرية والوحدة العملياتية في سلاح الجو الإسرائيلي اقر إنشاء وحدة سرية داخل الاستخبارات العسكرية تحت قيادة قائد سرب قتالي، يمتلك خبرة عملياتية، يشرف على طواقم تتلقي معلومات، وسوية مع جهات تخطيطية في سلاح الجو الإسرائيلي يتم ترجمة المعلومات الإستخباراتية الى هجمات في الوقت الفعلي.

وصرح مسؤول عسكري لموقع "والا" :"إنه منذ الأيام الأولى للحرب ، كان من الواضح أننا نمتلك معلومات استخباراتية هامة من الميدان، لكن حتى يتم ترجمتها للهجوم الأهداف تختفي. وبعد تحليل الوضع ، أشار المسؤولون الى أهمية تقصير العملية. الآن ومن لحظة اتضاح المعلومات الاستخباراتية، نستخلص منه الفهم عن اي هدف يمكن أن يكون، ونحوله الى هجوم، أحد هذه التحديات هو اللغة المشتركة بين الاستخبارات والقوات الجوية".

الوحدة الجديدة التي أقيمت في الاستخبارات العسكرية الى جانب وحدات أخرى جديدة وقديمة بهدف التوصل الى الانجازات الاسرائيلية المطلوبة في الحرب، بدأت التخصص بالأهداف الهامة بالوقت الفعلي، مثل خلايا مسلحة تقوم بإطلاق النار من أنواع مختلفة، ووفقا للتقديرات هذه الوحدة ستساعد في عمليات الاغتيال الاسرائيلية لقيادة حماس وذراعها العسكري.