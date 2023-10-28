رئيس الموساد السابق: هناك محادثات لصفقة بشأن المختطفين

أجرى يوسي كوهين، رئيس الموساد السابق، مساء اليوم (السبت) مقابلة مع قناة كان 11، وأكد أن هناك محادثات للتوصل إلى اتفاق بشأن المختطفين والمفقودين من قطاع غزة. ورغم مشاركته في المحادثات خلف الكواليس، إلا أنه قال إنهم لا يملكون كافة المعلومات عن حالة المختطفين، بما في ذلك حالة المدنيين والجنود.

وعندما سُئل عن 7 تشرين الأول/أكتوبر، اعترف كوهين قائلاً: "لقد فوجئت للغاية، كنا جميعاً، المواطنين والمستويات السياسية والأمنية، في حالة من الرهبة". وأوضح كوهين أن "دولة إسرائيل لم تنجح في إحداث فرق بين حماس ومواطني غزة، وعلى مدى سنوات، أعطت العديد من الفرص للحفاظ على نوع ما من النظام في قطاع غزة. ولكن الآن تغير هذا الواقع."

وفي وقت لاحق من المقابلة، أشار كوهين إلى تدخّل قطر، وادّعى أنه على الرغم من التعقيد: "يجب تجنب انتقادها". ووفقا له، فإن لدولة إسرائيل مصلحة كبيرة في وقوف القطريين إلى جانبنا. وعن انعدام ثقة الناس بالجهاز الأمني ​​بعد 7 أكتوبر، أكد كوهين أنه لا يزال هناك من يثق به. لكن فيما يتعلق بانعدام الثقة على المستوى السياسي، أجاب: "مواطنو إسرائيل يستحقون الأفضل على المستوى الوطني".