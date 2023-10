نتنياهو يعتذر عن إلقاء اللوم على التقييمات الاستخباراتية السابقة لهجوم حماس

دب الخلاف في الحكومة الإسرائيلية خلال عطلة نهاية الأسبوع، عندما ألقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اللوم على الإخفاقات الاستخباراتية المتعلقة بهجوم حماس في 7 أكتوبر. وتم حذف منشور على حسابات نتنياهو على وسائل التواصل الاجتماعي الذي رد من خلاله على الانتقادات الحادة من مختلف الأحزاب، بسبب صدوره في الوقت الذي ينخرط فيه الجيش في عملية برية مكثفة، وصدر بيان جديد لمكتب رئيس الوزراء.

قال نتنياهو على موقع X "كنت مخطئا. ما قلته بعد المؤتمر الصحفي لم يكن ينبغي أن يقال وأعتذر عن ذلك. وأعطي الدعم الكامل لجميع رؤساء الأذرع الأمنية. أشد على يدي رئيس الأركان وقادة وجنود جيش الدفاع الإسرائيلي الموجودين على الجبهة ويقاتلون دفاعا عن الوطن. معًا سننتصر”.