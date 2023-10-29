اتصالات مصرية مكثفة للتوصل لوقف إطلاق نار ووفد قيادة حماس يزور القاهرة خلال الايام القادمة

القيادي في حماس موسى أبو مرزوق اشاد بدور مصر وشدد على أن السيسي قادر على إحداث التغيير

يصل خلال الأيام القادمة وفد من قيادة حماس في الخارج الى القاهرة وذلك وفقا لما كشفه قيادي في حماس ،وتتزامن الزيارة مع اتصالات مكثفة تقوم بها مصر مع كافة الدول والأطراف المعنية دوليا واقليميا، للتوصل الى اتفاق وقف إطلاق النار.

وافادت قناة "القاهرة الإخبارية" نقلا عن مصادر رفيعة المستوى اليوم الأحد أن هناك اتصالات مصرية مكثفة مع كافة الدول والأطراف المعنية دوليا واقليميا، للتوصل الى اتفاق وقف إطلاق النار وابرام صففة تبادل ومحتجزين في قطاع غزة.

وأضافت المصادر بأن مصر تكثف من اتصالاتها مع جميع الأطراف الدولية لإدخال كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية الى قطاع غزة خلال هذا الأسبوع.

من جانبه أشاد عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق اليوم بالدور المصري مؤكدا ان حركته تنظر "لموقف الدولة المصرية بايجابية " وأضاف :"نقدر دور مصر في رفض سيناريو التهجير من قطاع غزة وهذا يخدم الشعب الفلسطيني".

كما أشار أبو مرزوق الى :"حاجة الفلسطينيين لمساعدة مصر العاجلة للجرحى وتقديم المساعدات لمليوني إنسان، الوضع كارثي في غزة والرئيس السيسي قادر على إحداث التغيير".

وكشف أبو مرزوق أن "مصر رحبت بزيارة قيادة حماس الى مصر وأن يكون هناك وفد دائم للحركة في القاهرة لإجراء المشاورات والمباحثات حول مختلف القضايا" وكشف أبو مرزوق عن "زيارة مرتقبة لوفد الحركة الى مصر لاجراء مشاورات بمستويات متقدمة، وهذا متوقع خلال الأيام المقبلة".