الرئيس الأمريكي يناقش الحرب بين إسرائيل وحماس مع نتنياهو والسيسي

وشدد الرئيس الأمريكي في كلا المكالمتين على ضرورة المضاعفة الفورية لتدفق المساعدات الانسانية الى غزة

أجرى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي جو بايدن مجددا على خلفية الانتقال الى المرحلة التالية من الحرب بين إسرائيل وحماس. وذكر البيت الأبيض إن بايدن شدد في المكالمة الهاتفية على ضرورة المضاعفة فورا وبشكل كبير لتدفق المساعدات الإنسانية الى غزة، حيث أكد الأمر ايضا في مكالمة أحرى مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

منذ بداية الحرب يجري بايدن ونتنياهو محادثات كثيرة، ينسقون خلالها الخطوات القادمة بالحرب بين إسرائيل وحماس. الى جانب الدعم الغير مشروط الذي عبر عنه بايدن الى إسرائيل، والمساعدات العسكرية التي بعثها الى المنطقة من خلال أسلحة وحاملتي مقاتلات حربية. وشدد الرئيس الأمريكي أكثر وأكثر على الحاجة لمنع أزمة انسانية في غزة وتدفق المساعدات الى القطاع.

وذكر البيان الصادر أن بايدن شدد خلال المكالمة على حق إسرائيل بالدفاع عن مواطنيها، لكن يجب عليها القيام بذلك بصورة تتناسب مع معاهدات حقوق الانسانية الدولية ، والتي تعطي الأولوية لحماية المدنيين. ووفقا لمكتب بايدن ناقش الرئيس ورئيس الحكومة الإسرائيلية الجهود المتواصلة للوصول الى الرهائن وضمان إطلاق سراحهم، بما يشمل المواطنين الأمريكيين الذين تحتجزهم حماس.

بالاضافة الى المكالمة مع نتنياهو، إجرى بايدن مكالمة مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حيث يخشى الرئيس المصري من أن تؤدي الأزمة في قطاع غزة الى اشتعال الأوضاع في بلاده، وهو متخوف من أن تضطر مصر الى استيعاب لاجئين فلسطينيين وتوطينهم على أراضيها.

وذكر البيت الأبيض إنه في المحادثة مع السيسي أطلعه بايدن على الجهود للتأكد بأن لا تقوم جهات أخرى في المنطقة بتوسيع الحرب خارج غزة. ووفقا للبيت الأبيض، وتعهد الزعيمان بتسريع وزيادة تدفق المساعدات إلى غزة ابتداء من اليوم، وضمان استمرارها بشكل مستمر.