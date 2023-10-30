قامت القوات الإسرائيلية بتنفيذ عمليات على جبهات متعددة الليلة الماضية، مؤكدة أنها ضربت مواقع إطلاق الصواريخ في سوريا ومواقع عسكرية لحزب الله في لبنان بعد الهجمات على مناطق شمال إسرائيل

قامت القوات الإسرائيلية بتنفيذ عمليات على جبهات متعددة الليلة الماضية، مؤكدة أنها ضربت مواقع إطلاق الصواريخ في سوريا ومواقع عسكرية لحزب الله في لبنان بعد الهجمات على مناطق شمال إسرائيل.

بالإضافة إلى ذلك، ورد أن الجيش الإسرائيلي نفذ عملية في منطقة جنين بالضفة الغربية، وأرسل دبابات إلى جنوب قطاع غزة. كما وردت تقارير عن اعتراض طائرة بدون طيار أو صاروخ تم إرساله من الحوثيين في اليمن فوق البحر الأحمر.