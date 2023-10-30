التغطية متواصلة: إسرائيل تقاتل على أكثر من جبهة وإصابة قاتلة لجندي في انقلاب دبابة
قامت القوات الإسرائيلية بتنفيذ عمليات على جبهات متعددة الليلة الماضية، مؤكدة أنها ضربت مواقع إطلاق الصواريخ في سوريا ومواقع عسكرية لحزب الله في لبنان بعد الهجمات على مناطق شمال إسرائيل
قامت القوات الإسرائيلية بتنفيذ عمليات على جبهات متعددة الليلة الماضية، مؤكدة أنها ضربت مواقع إطلاق الصواريخ في سوريا ومواقع عسكرية لحزب الله في لبنان بعد الهجمات على مناطق شمال إسرائيل.
بالإضافة إلى ذلك، ورد أن الجيش الإسرائيلي نفذ عملية في منطقة جنين بالضفة الغربية، وأرسل دبابات إلى جنوب قطاع غزة. كما وردت تقارير عن اعتراض طائرة بدون طيار أو صاروخ تم إرساله من الحوثيين في اليمن فوق البحر الأحمر.
الجيش الإسرائيلي: العمليات البرية تتوسع في قطاع غزة، وتم مهاجمة حوالي 600 هدف خلال يوم أمس
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كشف الجيش الإسرائيلي عن هوية الجندي الذي سقط في الحرب، وأصيب اثنان آخران بجروح خطيرة بعد انقلاب دبابات في شمال إسرائيل