تقرير: الجيش الإسرائيلي ينفذ عملية لضرب البنية التحتية لخلايا مسلحة في مخيم جنين ويقتل أربعة مسلحين

تمكنت القوات الإسرائيلية من الكشف عن وجود متفجرات على المحاور وتم تفجيرها بشكل مقصود من قبل الجنود أنفسهم كما دمرت قوات الهندسة الأماكن التي عثر فيها على عبوات ناسفة وذخائر

داهم الجيش الإسرائيلي الليلة الماضية مخيم جنين للاجئين في الضفة الغربية بهدف ضرب إحدى الخلايا الفلسطينية المسلحة. أسفرت العملية عن قتل أربعة عناصر من المسلحين في تبادل إطلاق النار وأصيب آخرون. وتمكنت القوة الإسرائيلية من الكشف عن وجود متفجرات على المحاور وتم تفجيرها بشكل مقصود من قبل الجنود انفسهم كما دمرت قوات الهندسة الأماكن التي عثر فيها على عبوات ناسفة وذخائر.

وبحسب التقرير في واينت فقد نفذ سلاح الطيران العملية باستخدام طائرات مسلحة في خطوة تنطوي على مجازفة عالية.

ووفقا لتقارير فلسطينية فقد هاجم الجيش الإسرائيلي "مدينة جنين" بأكثر من 100 آلية عسكرية ومن عدة اتجاهات مختلفة، ترافقها جرافتان عسكريتان، في نفس الوقت الذي حلقت فيه طائرة بدون طيار فوقهم.

وأفاد الفلسطينيون أيضًا أن قوات الجيش الإسرائيلي دمرت البوابة الشهيرة عند مدخل مخيم اللاجئين، والتي تم في خلفيتها تصوير المقاتلين في عملية "الدرع والسهم".

بانتهاء العملية، انسحبت قوات الجيش الإسرائيلي من المخيم وقال المتحدث العسكري: "نفذ مقاتلون من دورية خروب ودوخيفات ودوفدان ويهالام وحرس الحدود تحت قيادة لواء كفير وبإشراف الشاباك الليلة عملية لواء لمكافحة الإرهاب في مخيم اللاجئين جنين في لواء مناشيه".

تأتي هذه العملية بالتوازي مع الحرب الدائرة في غزة لليوم الرابع والعشرين على التوالي بعد هجوم مفاجئ نفذته كتائب القسام التابعة لحركة حماس على البلدات الجنوبية مخلفة آثارا كارثية تمثلت بنحو 1400 قتيل وما يزيد عن 5000 إصابة واحتجاز 230 رهينة من جنسيات مختلفة.