المياه تتدفق من إسرائيل إلى غزة عبر إعادة فتح خطين من أصل 3 خطوط أنابيب

أعادت إسرائيل فتح الخط الثاني من أصل ثلاثة خطوط أنابيب المياه التي تزود قطاع غزة، مما يسمح بتدفق ما مجموعه 28.5 مليون لتر من المياه يوميا.

ويقف وراء هذا الإعلان العقيد في الجيش الإسرائيلي إلعاد غورن، المسؤول عن أعمال الحكومة في قطاع غزة، مشيراً إلى إعادة فتح خط الأنابيب الثاني يوم السبت.

ومقارنة بما تم ضخه قبل هجوم حماس الدموي في 7 أكتوبر فإن إمدادات المياه اليومية هذه تزيد قليلاً عن نصف الكمية التي تعهدت إسرائيل بتزويدها والتي تبلغ حوالي 49 مليون لتر. وكانت إسرائيل قد أوقفت إمدادات المياه عبر الأنابيب إلى غزة في 9 أكتوبر/تشرين الأول، وهو ما يمثل حوالي 9% من إمدادات المياه في القطاع خلال وقت السلم.

وأكد غورن خلال مؤتمر صحفي للصحفيين الأجانب أن إمدادات المياه تلبي الآن الاحتياجات الإنسانية الأساسية لغزة، مما يبدد المخاوف بشأن نقص الغذاء والماء لسكان القطاع. وذكر كذلك أن حجم المساعدات الإنسانية التي سيتم تحويلها إلى غزة "سيزداد بشكل كبير" "في الأسابيع المقبلة.

ويقوم مكتب تنسيق أعمال الحكومة في القطاع، الذي يعمل تحت إشراف وزارة الأمن، بتقييم الوضع الإنساني في غزة بانتظام ويتعاون مع الوكالات الإنسانية الدولية العاملة في المنطقة للبقاء على اطلاع دائم بالظروف المتطورة.