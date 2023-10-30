الشاباك يحذر من عبء تصعيد عنف المستوطنين في الضفة الغربية على الحرب في قطاع غزة

يشير التقرير إلى مساهمة توزيع الأسلحة على نطاق واسع على خلفية هجوم حماس وتبعاته الكارثية إضافة إلى أجواء الانتقام في تعزيز الشعور بأن كل شيء متاح وأنها الفرصة الذهبية للانقضاض على العرب

حذر رئيس الشاباك رونين بار ورئيس الأركان اللواء هرتسي هليفي من التبعات المحتملة لأعمال العنف التي يمارسها المستوطنون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، لا سيما في هذه الفترة التي يخوض فيها الجيش الإسرائيلي حربا شاملة على أكثر من جبهة مع التصعيد على الجبهة الشمالية.

جاءت تلك التصريحات خلال المناقشة التي جرت هذا الأسبوع في مجلس الوزراء الحربي المحدود، وفق النشر في واينت.

وبحسب التقرير فقد طرأ ارتفاع حوادث العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر. ووقع وزير الأمن يوآف غالانت أمر اعتقال إداري لمدة أربعة أشهر ضد ناشط يميني من مستوطنة يتسهار في الالضفة الغربية بسبب تورطه في أعمال عنف ضد الفلسطينيين.

وتمت الإشارة أيضا إلى مساهمة الخطوة التي قام بها وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير بتوزيع واسع للأسلحة في أيدي المواطنين اليهود على خلفية هجوم حماس وتبعاته الكارثية على المجتمع الإسرائيلي إضافة إلى أجواء الانتقام في تعزيز الشعور بأن كل شيء متاح وأنها الفرصة الذهبية للانقضاض على العرب سكان القرى المجاورة.

وقعت منذ الهجوم الدموي على البلدات الجنوبية في 7 أكتوبر عشرات حالات الاعتداء على الفلسطينيين، بما في ذلك حرق المركبات والمتاجر، وتدمير المساجد وغيرها. وتخشى المؤسسة الأمنية من إمكانية إشعال المنطقة وتشتيت قدرات الجيش على الاستجابة والتركيز على أهداف الحرب الأساسية في قطاع غزة.

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وجه رسالة تحذيرية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال الأيام الأخيرة بخصوص ارتفاع وتيرة التوتر في الضفة الغربية وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى تصعيد قد يجعل الأزمة المحيطة بالحرب في غزة أسوأ بكثير.