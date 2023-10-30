وسائل إعلام: الدبابات الإسرائيلية تسير على الطريق الرئيسي في عمق قطاع غزة

أشار الشهود الى إن الدبابات وصلت أطراف حي الزيتون في مدينة غزة. وقال أحدهم "قاموا بقطع شارع صلاح الدين (الذين يربط الشمال بالجنوب) وهم يطلقون النار باتجاه أي سيارة تمرّ هناك"

دخلت دبابات إسرائيلية الإثنين أحد الأحياء الواقعة على أطراف مدينة غزة، وقطعت الطريق الرئيسي بين شمال القطاع وجنوبه، وفق ما أفاد شهود وكالة فرانس برس.

وأشار الشهود الى إن الدبابات وصلت أطراف حي الزيتون في مدينة غزة. وقال أحدهم "قاموا بقطع شارع صلاح الدين (الذين يربط الشمال بالجنوب) وهم يطلقون النار باتجاه أي سيارة تمرّ هناك".

وفي اليوم الرابع والعشرين للحرب في قطاع غزة، أعلن الجيش الإسرائيلي الإثنين أنه ضرب "أكثر من 600" هدف في قطاع غزة "في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة". كما أعلن الأحد أنه ضرب 450 هدفا، فيما يستمر القتال بين القوات الإسرائيلية التي توغلت داخل قطاع غزة ومقاتلي حركة حماس وفصائل أخرى.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أنذر سكان شمال قطاع غزة بضرورة الرحيل جنوب وادي غزة قبل دخوله البري إلى القطاع في عملية وصفت أنها صعبة وطويلة تهدف إلى القضاء على سلطة حماس العسكرية والسياسية في القطاع.

ووفقا للتقارير فإن عشرات الآلاف لازموا أماكنهم ولم يمتثلوا لهذه التحذيرات، وفق التقارير التي أشارت إلى عودة الكثيرين بسبب القصف الإسرائيلي الذي يطال جنوب القطاع أيضا.