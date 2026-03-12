أظهر تقرير حديث لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) أن تجارة الأسلحة العالمية تشهد تحوّلًا ملحوظًا في موازينها، مع ارتفاع حجم نقل الأسلحة الرئيسية بين الدول بنسبة 9.2% بين الفترتين 2016–2020 و2021–2025. ويعكس هذا الارتفاع تسارع سباق التسلح في عدة مناطق من العالم، مدفوعًا بالحرب في أوكرانيا وتزايد التوترات الجيوسياسية، إلى جانب إعادة تشكيل التحالفات الأمنية بين الدول.

وبحسب التقرير، جاءت أوروبا في صدارة المناطق المستوردة للأسلحة عالميًا بعد أن زادت وارداتها بأكثر من ثلاثة أضعاف خلال السنوات الخمس الأخيرة، في مؤشر واضح على التحول الاستراتيجي الذي تشهده القارة في سياستها الدفاعية.

أوروبا تعيد التسلح بوتيرة غير مسبوقة

تشير بيانات المعهد إلى أن الدول الأوروبية استحوذت على نحو 33% من إجمالي واردات الأسلحة العالمية، بعدما ارتفعت وارداتها بنسبة 210% خلال الفترة محل الدراسة. وتصدرت أوكرانيا وبولندا والمملكة المتحدة قائمة أكبر المستوردين في القارة.

ويرتبط هذا الارتفاع أساسًا بالحرب الروسية في أوكرانيا، التي دفعت العديد من الدول الأوروبية إلى إعادة تقييم قدراتها العسكرية وتعزيز ترساناتها الدفاعية. كما لعبت المخاوف من التهديد الروسي دورًا محوريًا في تسريع عمليات الشراء العسكري.

ولم يقتصر الأمر على الحرب في أوكرانيا؛ إذ يشير التقرير إلى أن حالة عدم اليقين بشأن مدى التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن حلفائها في حلف شمال الأطلسي في جميع الظروف ساهمت أيضًا في زيادة الطلب الأوروبي على السلاح.

الولايات المتحدة تعزز هيمنتها على السوق

رغم تنامي الصناعات الدفاعية الأوروبية، ما تزال الولايات المتحدة اللاعب المهيمن على سوق السلاح العالمي. فقد ارتفعت حصتها من صادرات الأسلحة العالمية إلى 42% خلال الفترة 2021–2025 مقارنة بـ 36% في الفترة السابقة.

وصدّرت واشنطن أسلحة إلى 99 دولة حول العالم، ما يعكس اتساع شبكة نفوذها العسكري والسياسي. وللمرة الأولى منذ نحو عقدين، ذهبت الحصة الأكبر من الصادرات الأمريكية إلى أوروبا (38%) بدلًا من الشرق الأوسط (33%).

ويرى الباحث في المعهد، بيتر ويزمان، أن السلاح الأمريكي لا يمنح الدول المستوردة قدرات عسكرية متقدمة فحسب، بل يعزز أيضًا علاقاتها السياسية مع واشنطن، ما يجعله أداة مهمة في السياسة الخارجية الأمريكية ودعم صناعاتها الدفاعية.

ورغم هذا التحول الجغرافي في الصادرات، بقيت السعودية أكبر متلقٍ منفرد للأسلحة الأمريكية، إذ استحوذت على 12% من إجمالي الصادرات.

تراجع حاد لروسيا وصعود أوروبي

في المقابل، شهدت روسيا تراجعًا كبيرًا في موقعها داخل سوق السلاح العالمي. فقد انخفضت صادراتها بنسبة 64%، وتراجعت حصتها من السوق من 21% إلى 6.8%، في ظل تداعيات الحرب في أوكرانيا والعقوبات الغربية.

وذهب نحو 74% من صادرات السلاح الروسي إلى ثلاث دول رئيسية هي الهند والصين وبيلاروسيا.

في المقابل، صعدت فرنسا إلى المرتبة الثانية عالميًا بحصة بلغت 9.8% من الصادرات، بعد زيادة قدرها 21% مقارنة بالفترة السابقة، فيما كانت الهند ومصر واليونان أبرز مستورديها.

كما تجاوزت ألمانيا الصين لتصبح رابع أكبر مصدر للأسلحة في العالم، في وقت سجلت فيه إيطاليا نموًا لافتًا في صادراتها بلغ 157%، لتصبح سادس أكبر مصدر عالميًا.

إسرائيل تتقدم في سوق السلاح

ضمن التحولات في سوق السلاح العالمية، سجلت إسرائيل تقدمًا ملحوظًا، إذ ارتفعت حصتها من الصادرات العالمية إلى 4.4%، متجاوزة المملكة المتحدة لأول مرة.

ويُعزى هذا التقدم إلى الطلب المتزايد عالميًا على أنظمة الدفاع الجوي والتكنولوجيات العسكرية المتقدمة، التي تشكل أحد أبرز مجالات التفوق الصناعي العسكري الإسرائيلي.

كما ارتفعت واردات إسرائيل من الأسلحة بنسبة 12% خلال الفترة نفسها، حيث بقيت الولايات المتحدة المورد الأكبر لها بنسبة 68%، تليها ألمانيا بنسبة 31%.

آسيا تبقى لاعبًا رئيسيًا رغم تراجع الطلب

احتلت دول آسيا وأوقيانوسيا المرتبة الثانية عالميًا في استيراد الأسلحة بحصة بلغت 31% من السوق العالمية، رغم تراجع وارداتها بنسبة 20%.

وجاء هذا التراجع نتيجة انخفاض مشتريات بعض الدول الكبرى، مثل الصين وكوريا الجنوبية وأستراليا.

ومع ذلك، بقيت الهند وباكستان واليابان وأستراليا ضمن قائمة أكبر عشر دول مستوردة للأسلحة في العالم. ولا تزال روسيا المورد الأكبر للهند، رغم تراجع حصتها، بينما استحوذت الصين على نحو 80% من واردات السلاح الباكستانية.

الشرق الأوسط وأفريقيا

في الشرق الأوسط، تراجعت واردات الأسلحة بنسبة 13% خلال الفترة 2021–2025. ومع ذلك، استمرت الولايات المتحدة في تصدر قائمة الموردين للمنطقة بحصة بلغت 54% من إجمالي الواردات، تلتها إيطاليا وفرنسا وألمانيا.

أما في أفريقيا، فقد انخفضت واردات الأسلحة بنسبة 41%، نتيجة تراجع كبير في مشتريات الجزائر، في حين ارتفعت واردات المغرب بنسبة 12% ليصبح أكبر مستورد للأسلحة في القارة.

وفي الأميركيتين، ارتفعت واردات الأسلحة بنسبة 12%، بينما سجلت دول أميركا الجنوبية زيادة أكبر بلغت 31%، مع استحواذ البرازيل على نحو 60% من واردات المنطقة.

هل تقود الأزمات الإقليمية إلى موجة تسلح جديدة؟

تشير معطيات التقرير إلى أن سوق السلاح العالمي يدخل مرحلة جديدة من التحولات الاستراتيجية. فإلى جانب الحرب في أوكرانيا، بدأت الأزمات في الشرق الأوسط، بما في ذلك التصعيد المرتبط بإيران، تلعب دورًا متزايدًا في تشكيل الطلب العالمي على السلاح.

ويرجح خبراء أن تؤدي التوترات المتزايدة في المنطقة إلى تعزيز سباق التسلح العالمي، خصوصًا في أوروبا التي تسعى إلى تقوية قدراتها الدفاعية لحماية مصالحها الاستراتيجية، بما في ذلك أمن الطاقة والممرات البحرية.

وفي المدى المتوسط، قد يؤدي استمرار هذه الاتجاهات إلى تعزيز دور الصناعات الدفاعية الأوروبية، خصوصًا في ألمانيا وفرنسا، مع زيادة الاستثمارات في الطائرات المقاتلة وأنظمة الدفاع الجوي والصاروخي.

لكن في الوقت ذاته، يطرح هذا التوسع العسكري تساؤلات داخل أوروبا حول التوازن بين الإنفاق الدفاعي والإنفاق الاجتماعي، في ظل المخاوف من تصاعد سباقات التسلح في النظام الدولي.

وبينما تتجه القارة نحو إعادة تسليح واسعة النطاق، يبدو أن سوق السلاح العالمي يدخل مرحلة أكثر تنافسية وتعقيدًا، حيث تتداخل المصالح الأمنية والاقتصادية مع التحولات الجيوسياسية المتسارعة.