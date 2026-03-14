بين الازدهار الاقتصادي والمسيرات من اليمن: السعودية تعيد رسم مسار رؤية 2030

في عام 2016، انطلقت المملكة العربية السعودية في رحلة لإعادة تعريف حدود الممكن تحت عنوان "رؤية 2030". وقد تم تعريف البرنامج كخارطة طريق وطنية نحو مستقبل مزدهر، يهدف إلى تمكين المواطنين، تطوير الاقتصاد وتعزيز مكانة المملكة في الساحة الدولية.

"رؤية 2030" هي خطة استراتيجية طموحة تهدف إلى تحويل المملكة إلى قوة اقتصادية عالمية ومجتمع نابض بالحياة لا يعتمد فقط على تصدير النفط. أطلق الخطة ولي العهد محمد بن سلمان، وهي تستند إلى ثلاثة ركائز: مجتمع نابض بالحياة، اقتصاد مزدهر، وأمة طموحة. وتم التركيز بشكل أساسي على تمكين المواهب المحلية، تنويع مجالات الاستثمار، وتعزيز الابتكار التكنولوجي.

الآن، تعلن الحكومة السعودية عن إطلاق استراتيجية محدثة للسنوات الخمس القادمة. تأتي هذه الخطوة على خلفية نقاشات داخلية حول أولويات الإنفاق الحكومي والمنهجية الاقتصادية، وذلك استجابة للضغوط المالية والتغيرات الجيوسياسية الإقليمية.

بعد عشر سنوات من الإعلان الأصلي، قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، في مقابلة مع شبكة بلومبرغ: "بدأت مناقشات حكومية واسعة لصياغة خطة للخمس سنوات القادمة، مع دفعة أقوى نحو مجالات السياحة، الصناعة، الخدمات اللوجستية والتكنولوجيا."

شدد الجعدان على هامش مؤتمر الاقتصادات الناشئة في مدينة العلا أن التنفيذ سيكون تدريجياً وبوتيرة محسوبة، بهدف منع التضخم وتمكين القطاع الخاص من اغتنام فرص النمو. المملكة تعمل على إعادة ضبط الاستراتيجية لتقليص العجز في الميزانية وزيادة كفاءة الإنفاق العام. وتُعتبر هذه الخطوة حاسمة بالنسبة للرياض بهدف التعامل مع تقلبات أسعار النفط وعوائده، التي لا تزال تشكل جزءاً كبيراً من الميزانية.

الصلة الأمنية: الحوثيون كمُعطِّلين للاستقرار الاقتصادي

إلى جانب الإصلاحات الاقتصادية، تواجه الرياض تحدياً أمنياً مستمراً من جانب المتمردين الحوثيين في اليمن. منذ عام 2015، وفي إطار التدخل السعودي في الحرب في اليمن، نفذ الحوثيون إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة باتجاه منشآت نفطية، مطارات وبُنى تحتية مدنية داخل أراضي المملكة.

الهجمات، وعلى رأسها الضربة الدراماتيكية لمنشآت النفط التابعة لشركة "أرامكو" في بقيق عام 2019، أظهرت إلى أي مدى الاقتصاد القائم على الطاقة معرض لتهديدات غير متكافئة. بالإضافة إلى الضرر المادي المباشر، تزعزع الهجمات ثقة المستثمرين الأجانب، وترفع تكاليف التأمين والشحن، وتضر بصورة المملكة العربية السعودية كما تحاول تسويق نفسها: وجهة آمنة للسياحة العالمية والاستثمارات في التكنولوجيا الفائقة. وبهذا، تتحول المواجهة مع الحوثيين من تهديد عسكري إلى عقبة استراتيجية مباشرة في طريق تحقيق "رؤية 2030".

الساحة اليمنية والتوتر مع الإمارات العربية المتحدة

النزاع في اليمن أثّر بشكل كبير أيضًا على العلاقة المعقدة بين ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، ورئيس دولة الإمارات، محمد بن زايد آل نهيان. في بداية الحملة، عملت الدولتان ضمن تحالف عسكري موحّد ضد الحوثيين (جماعة أنصار الله)، بهدف مشترك وهو الحد من النفوذ الإيراني ودعم الحكومة اليمنية المعترف بها.

ومع ذلك، على مر السنين ظهرت فجوات استراتيجية عميقة بين الجانبين. قامت الإمارات بتقليص وجودها العسكري المباشر في اليمن وبنت شبكة من القوات المحلية في جنوب البلاد، ومن خلالها سيطرت على نقاط استراتيجية مثل الموانئ. من ناحية أخرى، واصلت الرياض اتباع خط أكثر صرامة تجاه الحوثيين وفي الوقت نفسه أجرت اتصالات مباشرة لوقف إطلاق النار من أجل حماية حدودها. وأضاف التنافس الاقتصادي الإقليمي على المراكز اللوجستية والاستثمارات الأجنبية إلى التوتر الهادئ الذي نشأ بين العاصمتين.

على الرغم من استمرار التعاون الأمني بمستويات معينة، أصبحت اليمن ساحة تُبرِز الخلافات بين القوى العربية العظمى. مستقبل "رؤية 2030" سيتحدد ليس فقط على طاولات الميزانية في وزارة المالية في الرياض، بل أيضاً بقدرة المملكة على تحقيق الاستقرار الإقليمي في ساحات القتال وغرف المفاوضات في الشرق الأوسط.