قصة الجاسوس إيلي كوهين: من شقة فارهة في دمشق إلى الأرشيف الذي عاد لإسرائيل

في يناير 1965، ساد صمت غريب في الحي الغني بدمشق. بينما كانت الحكومة السورية تشغل معدات رصد سوفيتية متقدمة في ظل "صمت إذاعي" تام، سُمعت في إحدى الغرف أصوات طقطقة سريعة. كان ذلك إيلي كوهين، الرجل الذي تخطى كل حدود ممكنة، في العمل لصالح إسرائيل.

اقتحام رجال الأمن السوريين شقته في ذلك الشهر وضع حدًا لإحدى أجرأ عمليات التجسس في التاريخ الحديث. بعد 61 عامًا، لا تزال شخصية كوهين الركيزة الأساسية للاستخبارات الإسرائيلية.

من الإسكندرية وحتى بات يام: نشأة وكيل

إيليا بن شاؤول كوهين وُلِد عام 1924 في الإسكندرية بمصر، في قلب جالية يهودية عاشت تحت ظل تصاعد القومية العربية. في خمسينيات القرن الماضي كان بالفعل متورطًا في نشاط صهيوني سري، وهي تجربة شكّلت صلابته النفسية. في عام 1957 هاجر إلى إسرائيل، استقر في بات يام وعمل كمحاسب، لكن مصيره كان مكتوبًا في أماكن أخرى. بعد أن جُنّد في الاستخبارات العسكرية ولاحقًا في الموساد، تحت الرقابة الدقيقة لمئير عميت، بدأ مسار تحوله إلى "كمال أمين ثابت".

كوهن خضع لتدريب مكثف: تشغيل سري، تشفير، وقبل كل شيء – بناء هوية مزيفة لتاجر سوري غني يعود إلى بلاده من الأرجنتين. في بوينس آيرس أنشأ شبكته الأولى، حيث كان يحتك بالمنفيين السوريين ومؤيدي حزب البعث، ويكسب ثقتهم بمهارة كبيرة وكاريزما استثنائية.

"كمال" يحتل دمشق

في بداية عام 1962 وصل كوهين إلى دمشق. استقر في شقة فاخرة وبدأ يعيش حياة مزدوجة ومثيرة. كـ"كمال"، كان يقيم حفلات فاخرة يتدفق فيها الخمر بحرية، ومعه أيضًا أسرار الجيش السوري الدفينة. كان ضباط كبار وأعضاء في البرلمان يرونه وطنياً وكريماً، ولم يشكوا للحظة أن المضيف الساحر الذي يتجول بكأس مشروب يتذكر كل كلمة، وكل توزيع لوحدة عسكرية، وكل صراع قوة سياسي.

المعلومات التي نقلها كوهين لم تكن نصية فقط. خلال جولاته الشهيرة في هضبة الجولان، انضم إلى ضباط سوريين إلى خط المواقع. هناك، في عمل "الاهتمام بالجنود"، اقترح زراعة أشجار الكافور بالقرب من المواقع. هذه الأشجار أصبحت في حرب الأيام الستة علامات هدف واضحة لسلاح الجو الإسرائيلي والجيش الإسرائيلي، الذين رسموا تحصينات الجيش السوري بدقة قاتلة بفضل تقاريره.

التحديد المصيري

النجاح الهائل حمل في طياته أيضًا خطرًا متزايدًا. الاستخبارات السورية، التي شعرت بالإحباط من تسريب المعلومات، بدأت بالاستعانة بخبراء سوفييت. كوهين، وتحت ضغط لتقديم معلومات مستمرة وربما أيضًا بسبب الثقة الزائدة بالنفس، واصل البث بوتيرة عالية. في 24 يناير 1965، أُحكم الفخ.

اقتحمت قوات الأمن السورية شقته أثناء كان على الهواء مباشرة، بينما كان يحمل جهاز الإرسال – الدليل القاطع الذي لم يكن بالإمكان إنكاره.

من شهادات متأخرة يتبين أنه من المحتمل أن علاقاته مع شخصيات مشبوهة، مثل الوسيط ماجد شيخ الأرض، قد أثارت الشبهات ضده حتى قبل التتبع التكنولوجي. هكذا أو هكذا، بداية نهاية "الجاسوس " بدأت تُحاك في أقبية التحقيقات السورية، حيث تعرض لتعذيب شديد لكنه تمسك بموقفه.

المشنقة والاعدام

على الرغم من حملة دولية غير مسبوقة، ومناشدات من قادة العالم الغربي والعربي وضغط دبلوماسي شديد من جانب إسرائيل، رفضت سوريا تخفيف حكمه. في 18 مايو 1965، أُعدم إيلي كوهين شنقًا في ساحة المرجة بدمشق. أمام جموع الناس، وهو ملفوف بلافتة تسرد "جرائمه"، تم تنفيذ حكم الإعدام بحقه. مضت 61 عامًا، ولم تُعد جثته إلى إسرائيل بعد. حافظ النظام السوري، عبر الأجيال، على موقف متشدد ورافض في هذا الشأن.

العملية السرية في السويداء: الأرشيف يعود إلى إسرائيل

كشف باروخ يديد، المحلل المختص بالشؤون العربية في القناة العبرية، مؤخرًا عن أحد أكثر التطورات في هذه القضية. ففي مايو\أيار الماضي، هبطت مروحية في السويداء، جنوب سوريا، في عملية سرية تهدف إلى جمع "كنز" المخابرات السورية المتعلق بإيلي كوهين. وكشف مصدر سوري في حديث مع قناة i24NEWS أن نقل الأرشيف كان بمثابة إشارة ولفتة من الرئيس السوري الجديد، الشرع، إلى إسرائيل والولايات المتحدة. وبينما تساءل الكثيرون عن الغرض من هذا الهبوط الغامض، اتضح أن المروحية وصلت لجمع نحو 2500 وثيقة وصورة ومقتنيات شخصية كانت محفوظة في أكثر أقسام المخابرات السورية سرية لعقود.

وصلت هذه المواد إلى إسرائيل بالتزامن مع الذكرى الستين لإعدامه، وتشمل تسجيلات من ملفات الاستجواب، ورسائل بخط يد كوهين إلى عائلته، وحتى المفاتيح الأصلية لشقة في دمشق.

في لقاء عُقد في شهر أيار/مايو الماضي، بحضور رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ورئيس الموساد ددي برنياع، قُدمت للأرملة نادية كوهين النتائج التي تم العثور عليها. إحدى اللحظات الدراماتيكية كانت الكشف عن وثيقة الوصية الأصلية التي كتبها إيلي قبل ساعات قليلة من صعوده إلى المشنقة – وهي وثيقة لم تُكشف حتى الآن إلا بنسخ مصورة.

بين الملفات العديدة يوجد أيضًا ملف برتقالي سميك يحمل اسم "ناديا كوهين". تبيّن أن المخابرات السورية تابعت بدقة كل نشاط قامت به ناديا من أجل تحرير زوجها، بما في ذلك رسائلها إلى قادة العالم. وقال نتنياهو خلال عرض الوثائق "إيلي كوهين هو أسطورة"، وتابع "جلب الأرشيف يعبر عن التزامنا الذي لا يكل بإعادة جميع مفقودينا إلى الوطن".

"لن ننتظر 40 سنة"

إلى جانب إعادة الأرشيف، تزداد التقارير التي تشير إلى أن إعادة رفات كوهين لدفنه في إسرائيل باتت قريبة أكثر من أي وقت مضى. صحيفة "الحدث" السعودية أفادت مؤخرًا أن رفات الجاسوس قد تصل قريبًا إلى إسرائيل، كجزء من التغيرات الجيوسياسية في سوريا.

رئيسة قسم الجريمة، لي عايش، نشرت في شهر أكتوبر الماضي في "النشرة الرئيسية" مع ميري ميخائيلي تسجيلاً حصرياً لنتنياهو من محادثة مع عائلات المخطوفين في يوليو الماضي. في التسجيل يُسمع رئيس الحكومة يعد: "نحن نعمل لإعادة أشخاص فقدناهم قبل 40 سنة... إيلي كوهين أيضاً سنعيده، لكنني لا أنوي الانتظار 40 سنة".

التراث الذي لا ينتهي

بعد 61 عامًا من أسره، إيلي كوهين لا يزال ينجح في هز الرأي العام في إسرائيل. المعلومات التي نقلها - من مواقع قواعد الجيش في القنيطرة وحتى التوثيق مع كبار مسؤولي النظام - بقيت أصولًا استراتيجية.

رئيس الموساد، دادي برنع، لخّص الجهد المتواصل: "إحضار الأرشيف هو خطوة إضافية في دفع التحقيق لتحديد مكان دفن رجلنا في دمشق. سنواصل العمل حتى يُعاد ليرقد بسلام في قبر إسرائيلي."

في السنوات الأخيرة، حظيت شخصية إيلي كوهين بنهضة ثقافية مع مسلسلات مثل "The Spy" (إيلي) التي عُرضت على نتفليكس، لكن بالنسبة لجهاز الاستخبارات الإسرائيلي هو أكثر بكثير من مجرد شخصية سينمائية. لقد ظل رمزًا لقدرة الاختراق الاستخباراتي العميقة للغاية، ولكنه أيضًا تذكير بالثمن الشخصي والمهني الباهظ للعمل السري. الاستخبارات التي جلبها تُعتبر حتى اليوم أحد العوامل المركزية التي منحت إسرائيل النصر السريع في حرب الأيام الستة، ولا يزال تُدرّس قصته كفصل إلزامي في نظرية الحرب السرية.

قصة إيلي كوهين بدأت في الإسكندرية، مرت عبر مقاهي دمشق وانتهت على المشنقة في ساحة المرجى. الآن، بعدما أصبحت وثائقه الشخصية في إسرائيل، لم يبقَ سوى الانتظار لعودة رفاته.