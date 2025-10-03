ما الذي يدفع مهاجر سوري الى إلقاء قنبلة في قلب الكنيست ؟

1957. موشيه داك، ذي الـ24 عاماً، مهاجر من حلب في سوريا. ماضٍ صعب، إصابة قديمة لم تتلقَ العلاج المناسب، دعاوى قد خسرها – شعور بالظلم ينهش فيه لسنوات. في نقطة معينة – يتحول اليأس إلى سلاح.

29 أكتوبر. يوم ثلاثاء، مساء خريف عادي. الكنيست تجتمع في بيت فرومين في القدس. لا أجهزة كشف للمعادن، ولا تفتيش - فقط حارسان غير مسلحين. دواك يصعد بهدوء إلى شرفة الجمهور. في جيبه - قنبلة يدوية قاتلة.

الساعة السادسة والنصف. خطاب روتيني. ثم - الصمت ينهار. انفجار هائل. نار، دخان، شظايا - والقاعـة كلها تتحول في لحظة إلى ساحة معركة. بن غوريون يصاب في ذراعه وساقه. غولدا مئير تُجرح في ساقها. وزير المواصلات موشيه كرمل يُصاب. وأخطر حالة - وزير الأديان موشي حاييم شابيرا. شظية في رأسه، فقد الكثير من الدماء. وفقط بأعجوبة - بقي على قيد الحياة.

الجمهور في المدرج يهاجم دواك. يتم توقيفه في المكان. في غرفة التحقيق يقول: لم أحاول القتل. فقط أردت أن يصغوا إلى الظلم الذي لحق بي. إسرائيل في صدمة. بعد دقائق من الانفجار اعتقد الجميع أنه مسلح عربي. لكن لا – إنه يهودي. مواطن الدولة الجديدة.

يتم الحكم بـ15 سنة سجن. لكن من هذا الحدث وُلد تغيير هائل: إنشاء وحدة الحراسة في الشاباك وحرس الكنيست. من تلك اللحظة – لم يبقَ أي عضو حكومة بدون حماية.

وإليكم تفصيلًا يكاد لا يعرفه أحد: بن غوريون لم يسامحه فقط. بل بعث رسالة تعزية إلى والدي دواك. ولم يكتفِ بذلك – بل استمر لمدة 16 عامًا بعد محاولة الاغتيال في التراسل مع الرجل الذي حاول اغتياله. رسائل عن السياسة، عن الأحزاب، وعن مستقبل البلاد..

هكذا أصبحت محاولة الاغتيال الأكثر دموية في تاريخ الكنيست – ليس مجرد صدمة من الدم والخوف – بل أيضًا قصة لا تصدق عن التسامح، والمصالحة.