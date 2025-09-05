انفجار القطار الغامض في كوريا الشمالية: خطأ مأساوي أم تخريب سري؟

قد يعجبك أيضًا -

أبريل 2004. في محطة القطار ريونيغتشيون في كوريا الشمالية يحدث انفجار هائل. مئات العربات المحملة بمواد كيميائية ووقود تنفجر واحدة تلو الأخرى. النتيجة - 160 قتيلًا، آلاف الجرحى، وبلدة كاملة تشتعل بالنيران. من بين القتلى يوجد أيضًا مهندسون وفنيون من سوريا، الذين كانوا - بحسب مصادر استخباراتية - يشاركون في نقل تقنيات عسكرية من كوريا الشمالية إلى الشرق الأوسط.

بعد أيام قليلة، بدأت الشائعات تنتشر: قبل ساعات معدودة فقط مرت في قطار خاص شخصية واحدة فقط - كيم جونغ إيل، زعيم كوريا الشمالية. هل من الممكن أن الانفجار كان يهدف في الأساس إلى اغتياله؟

وثم - معلومة تحول الحدث إلى إثارة دولية. صحيفة "ذا غلوب أند ميل" الكندية تنشر: في وقت قريب من الانفجار شوهد في بيونغ يانغ شخص يُدعى زئيف باركان، إسرائيلي سابق يشتبه بأنه عميل للموساد. ووفقًا للتقارير، استخدم باركان جواز سفر كندي مزور، وكان في تلك الفترة هاربًا من القانون في نيوزيلندا على خلفية قضية تزوير جوازات سفر نُسبت لإسرائيل. فجأة، الخيال ينطلق: ماذا يفعل عميل إسرائيلي في قلب بيونغ يانغ، قبيل كارثة القطارات؟

هل كان هذا حادثًا مروعًا - تصادم عربات محملة بالغاز والوقود؟ أم تخريب متعمد، يهدف إلى وقف شحنة أسلحة وتكنولوجيا عسكرية بين كوريا الشمالية وسوريا؟ أم لعلها محاولة اغتيال لزعيم كوريا الشمالية نفسه؟

كوريا الشمالية لم تتهم إسرائيل رسميًا أبدًا. خبراء أمنيون في الغرب يشككون - لا توجد أدلة قاطعة تربط الموساد بالحادث. لكن حقيقة أن عميلاً إسرائيليًا شوهد في المنطقة، ووجود مهندسين سوريين بين القتلى، حولت الحادث إلى لغز استخباراتي عالمي.

حتى اليوم، بعد عشرين عامًا، يبقى سؤال الانفجار في ريونغتشون مفتوحًا: حادث مأساوي في مملكة منغلقة - أم فصل جديد في حرب الظلال الطويلة بين إسرائيل وبيونغ يانغ؟