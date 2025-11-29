هل تم حل لغز جاك السفاح بعد 135 عامًا؟

اللغز الذي دام حوالي 135 عامًا حول هوية "جاك السفاح"، الذي بث الرعب في لندن عام 1888، عاد ليتصدر العناوين. بحث جديد ادعى أنه توصل للتعرف الأكيد عليه من خلال الحمض النووي وحدد المهاجر البولندي، أهارون كوسمينسكي، باعتباره القاتل. ومع ذلك، يرفض المجتمع العلمي النتائج، ويقول إن المعلومات تستند إلى أدلة مشكوك فيها ومنهجية معيبة.

آهارون كوسمينسكي، إسكافي يهودي-بولندي، كان أحد المشتبه بهم الرئيسيين في تحقيقات جرائم القتل في وايت تشابل. التعرف المزعوم استند إلى تحليل الحمض النووي الميتوكوندري (mtDNA) من وشاح حريري، والذي أفيد أنه أُخذ من مسرح جريمة قتل إحدى الضحايا وتدعى كاثرين إيدوز. الدراسة، التي كُلِّفت بها من قبل رجل يُدعى راسل إدواردز، ادعت أنه تم العثور على تطابق جيني بين عينات من الوشاح وإيدوز وكوسمينسكي.

على الرغم من النشر، سارع خبراء الوراثة إلى دحض النتائج. أولًا، زُعم أن الحمض النووي للميتوكوندريا (mtDNA)، الذي ينتقل فقط عبر خط الأم، ليس فريدًا بما يكفي لتحديد هوية الفرد. ووفقًا للحسابات، فإن البصمة الوراثية التي عُثر عليها قد تتطابق مع حوالي 2% من سكان لندن في ذلك الوقت، وليس فقط مع كوزمينسكي.

ثانياً، مصداقية الدليل المركزي – الشال – موضع شك. أشار منتقدون إلى أن الشال لم يُذكر إطلاقاً في تقارير الشرطة الأصلية من عام 1888، و"لا يوجد دليل ملموس" بأنه كان في مسرح الجريمة في أي وقت من الأوقات. علاوة على ذلك، انتقل الشال بين أيدٍ كثيرة طوال 137 عاماً، مما يثير شبهة قوية بتلوث الحمض النووي، وهي حقيقة تجعل أي نتيجة غير موثوقة.

كوسمينسكي نفسه أُدخل إلى مؤسسة للأمراض النفسية عام 1891، حيث بقي حتى وفاته. بينما كان كبار مسؤولي الشرطة في تلك الفترة يعتقدون أنه بالفعل القاتل. بعد إدخال كوسمينسكي توقفت جرائم القتل، لكن لم يتأكد ارتباطه بها.

"خريف الرعب" الذي شل لندن

جرائم القتل المنسوبة إلى جاك السفاح وقعت خلال فترة قصيرة ومروعة عُرفت باسم "خريف الرعب"، بين أغسطس ونوفمبر 1888. مركز النشاط كان حي وايت تشابل الفقير والمكتظ في شرق لندن، وهو مكان كان يعج بالجريمة.

يتفق الخبراء على أن خمس نساء يُعرفن باسم "الشرائع الخمس" قُتلن على الأرجح على يد رجل واحد. الضحايا هنّ ماري آن نيكولز، وآني تشابمان، وإليزابيث سترايد، وكاثرين إدوز، وماري جين كيلي. جميعهن كنّ نساءً يعشن في فقر مدقع ويكافحن من أجل البقاء. أحيانًا أُجبرن على ممارسة الدعارة لدفع تكاليف سكن مؤقت في نُزُل بائسة.

طبيعة جرائم القتل هي ما ميزها وأثار الرعب في نفوس الجمهور. طريقة عمل القاتل شملت ذبحًا سريعًا وعميقًا للحنجرة، وبعد ذلك، في أربعة من أصل خمسة حالات، تشويهًا وحشيًا للجسد. أظهر القاتل نمط عمل تضمن استئصال أعضاء داخلية، مثل الرحم أو الكلى، كان يأخذها من مسرح الجريمة. الوحشية تصاعدت تدريجياً، وبلغت ذروتها في الجريمة الأخيرة التي راحت ضحيتها ماري جين كيلي، والتي كانت الجريمة الوحيدة التي ارتُكبت داخل غرفة خاصة. هذه الحقيقة منحت القاتل وقتًا طويلاً ليُلحق بجثتها أذى مروّعًا وصادمًا للغاية.

كانت "الحادثة المزدوجة" ليلة 30 سبتمبر لحظةً فارقةً في سلسلة جرائم القتل. ففي البداية، عُثر على إليزابيث سترايد مذبوحةً، مما دفع إلى الاعتقاد بأن أحدهم أزعج القاتل، وأنه هرب. وبعد أقل من ساعة، وعلى بُعد مسافة قصيرة سيرًا على الأقدام، عُثر على جثة كاثرين إدوز مذبوحةً ومُمثلةً بجسدها. ويُعتقد أن القاتل، الذي لم يُشبع شهوته، عثر بسرعة على ضحية أخرى، وأكمل خطته..

لقد غذت الأسطورة حول القاتل الإثارة الإعلامية، والتي تغذت بدورها من مئات الرسائل التي أُرسلت إلى الشرطة ووكالات الأنباء من أشخاص ادعوا أنهم القاتل. أشهر هذه الرسائل هي رسالة "عزيزي المدير" (Dear Boss)، وهي التي منحت القاتل لقب "جاك السفاح". رسالة مشهورة أخرى، "من الجحيم" (From Hell)، أُرسلت مع صندوق صغير يحتوي على نصف كلية، حيث ادعى الكاتب أنه "أكل" النصف الآخر. إن اجتماع وحشية الجرائم، فشل الشرطة، وجنون الإعلام، ضَمِن أن تبقى هوية "جاك السفاح" أعظم لغز بوليسي في التاريخ.

المشتبه بهم الآخرون: من مشعوذ حتى محامٍ

بينما كان هارون كوسمينسكي مشتبهاً رئيسياً في نظر بعض كبار ضباط الشرطة، ركز التحقيق الأصلي على ثلاث شخصيات أخرى، كل واحدة منهن أثارت فضول المحققين لأسباب مختلفة.

الأول منهم كان مونتاجيو جون درويت، محامٍ ومعلم يبلغ من العمر 31 عامًا. الشكوك ضده نشأت بشكل أساسي من توقيت موته المأساوي. درويت انتحر غرقًا في نهر التايمز في بداية ديسمبر 1888، بعد وقت قصير فقط من جريمة القتل الوحشية لماري جين كيلي، التي اعتُبرت الأخيرة في سلسلة الجرائم. مساعد قائد الشرطة أشار في مذكرة لاحقة إلى أن "معلومات خاصة" جعلته يعتقد أن عائلة درويت كانت تشتبه في أنه القاتل. ومع ذلك، باستثناء تزامن توقيت الانتحار، لم يتم العثور على أي دليل يربط درويت بعنف شديد أو بالجرائم نفسها.

مشتبه بارز آخر كان جورج تشابمان، مهاجر بولندي اسمه الحقيقي سيفرين كلوسوفسكي. تشابمان، الذي كان يعمل حلاقًا في وايت تشابل خلال فترة جرائم القتل، ظهر على رادار الشرطة بعد سنوات، في عام 1903، عندما أُدين بقتل ثلاث من زوجاته عن طريق التسميم. المفتش الرئيسي فريدريك أبيرلاين، الذي كان الضابط الميداني الأعلى في تحقيقات السفاح، نُقل عنه قوله إنه مقتنع بأن تشابمان هو الرجل المطلوب. ومع ذلك، المشكلة الرئيسية في هذه النظرية هي التغيير الجذري في أسلوب العمل.

شخصية ثالثة مثيرة للاهتمام هي د. فرانسيس تمبلتي، "طبيب دجّال" أمريكي مسرحي اشتهر بكراهيته الشديدة للنساء. تمبلتي أقام في لندن خلال "خريف الرعب" وحتى تم اعتقاله بتهمة منفصلة تتعلق بـ"عدم الحياء". بعد وقت قصير من جريمة القتل الأخيرة، تم الإفراج عنه بكفالة، فهرب فورًا من إنجلترا وعاد إلى الولايات المتحدة، وهو تصرف أثار شبهات قوية. تقارير لاحقة ادعت أنه كان يحتفظ بمجموعة من أعضاء نسائية في أوعية زجاجية، لكن من المحتمل أن هروبه كان فقط لتجنب المثول أمام القضاء في قضايا أخلاقية، وليس بسبب القتل.

لم يُتَّهَم أيٌّ من هؤلاء المشتبه بهم، مثل كوسمينسكي، رسميًّا أبدًا. غياب الأدلة القاطعة ضد أي واحد منهم هو السبب الرئيسي في أن هوية جاك السفاح بقيت أعظم لغز في عالم الجريمة.