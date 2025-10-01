كيف أنقذت خادمة في كوبنهاجن بن غوريون من عملية اغتيال خططت لها حركة فتح؟

عام 1969. بن غوريون لم يعد رئيسا للحكومة، لكنه لا يزال رمزًا حيًا للصهيونية. في تلك الفترة، كان تنظيم فتح يبحث عن تنفيذ عملية دولية. الهدف: ليس أقل من الرجل الذي أسس دولة إسرائيل.

الخطة تبدو كأنها فيلم: ثلاثة شباب – منى سودي، أردنية تبلغ من العمر 23 عامًا؛ رزاق، عراقي يبلغ من العمر 25 عامًا؛ وينضم إليهم عنصر مفاجئ للغاية – رولف أندرسن، شاب سويدي، أوروبي ينضم إلى النشاط المسلح الفلسطيني.

الحقائب مُموّهة بقاع مزدوج. في الداخل – قنابل يدوية، مسدسات، مواد متفجرة. في أيديهم – مخططات لمطار ريو دي جانيرو. العملية مُنسقة: الهبوط قبل بن غوريون بعشر دقائق، واغتياله على المدرج – بإطلاق النار أو التفجير – فور خروجه من الطائرة.

لكن في حينه خطوة عَرَضية واحدة غيرت كل شيء. عاملة نظافة في فندق في كوبنهاغن تدخل للتنظيف – وتكتشف بالصدفة الأسلحة المخفية. تستدعي الشرطة. خلال ساعات – يتم اعتقال أعضاء الخلية الثلاثة. بحوزتهم سلاح، تذاكر طيران منسقة للهبوط في مطار بن غوريون، وتعليمات مكتوبة: "اغتيال العجوز فور نزوله من الطائرة".

القضية حُفِظَت بسرية نسبية. غولدا مئير شكرت الدنماركيين علنًا على إحباط المؤامرة، بينما طُلب من السويديين توضيح تورط أحد المواطنين المحليين.

وبن غوريون؟ بعد أيام قليلة، هبط في ريو كما هو مخطط. ابتسم، وألقى خطاباً أمام آلاف الأطفال اليهود، ودعاهم لتعلم العبرية وزيارة إسرائيل – وكأن شيئاً لم يحدث. هكذا انتهت محاولة الاغتيال الأغرب: حقائب مزدوجة، خلية عابرة للقارات – وكل شيء انهار بسبب عيون يقظة لخادمة مجهولة في كوبنهاغن. خطوة أخرى فقط – وكانت تاريخ إسرائيل سيبدو مختلفاً تماماً.