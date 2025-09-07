محاولات اغتيال غولدا مئير في نيويورك وايطاليا وتحذير أشرف مروان

قد يعجبك أيضًا -

بعد نصف سنة فقط من هجوم ميونيخ الدموي – الذي قُتل فيه 11 رياضيًا إسرائيليًا، بدأ تنظيم "أيلول الأسود" يبحث عن انتقام. غولدا مئير، التي أمرت بعملية "غضب الله" لاغتيال المسلحين من عناصر التنظيم، أصبحت الهدف الأول.

يناير\حزيران 1973 – المحاولة الأولى: إطلاق صواريخ كتف "ستريلا" على طائرة غولدا في روما. الصواريخ وصلت بالفعل إلى إيطاليا، مخبأة داخل سجاد، لكن عميلًا مصريًا مزدوجًا – أشرف مروان – نقل تحذيرًا إلى الموساد. الإيطاليون اعتقلوا الخلية قبل هبوط الطائرة بلحظات. لكن بعد ذلك جاءت المحاولة الحقيقية الكبيرة.

مارس\آذار 1973 – نيويورك. خالد الجواري، مسلح عراقي-فلسطيني، يضع ثلاث سيارات مفخخة محملة بسمتكس وغاز ونفط – في مانهاتن وفي مطار كينيدي. الهدف: موكب غولدا. الموعد: 4 مارس\آذار، ظهراً.

لكن حدث أمر لا يصدق معجزة. حاول المسلح تشغيل العبوات – لكنها لم تعمل. عطل تقني بسيط. غولدا مرت – ونجت. ولم ينتهِ هذا التزامن المذهل هنا: بعد يومين – جرّ مفتشو المرور في نيويورك عن طريق الخطأ سيارتين إلى موقف الحجز. دون أن يعرفوا أنهم يلمسون قنابل ضخمة.

ثم – البطاقة الأخيرة. وكالة الأمن القومي الأمريكية (NSA) اعترضت رسالة مشفرة من العراق، مع مواقع السيارات الثلاث. مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) وشرطة نيويورك داهموا – ووجدوا جميعها. خبير متفجرات فكك العبوة الناسفة، التي وُصفت بأنها كانت ستنتج كرة نار بارتفاع 20 متراً ونطاق قاتل بعشرات الأمتار. وبمعجزة، هذا لم يحدث.

بدون العطل الفني، بدون مراقب المرور الصبور، وبدون اعتراض استخباراتي نادر – كان مارس\آذار 1973 سيُسجّل في تاريخ العالم كيوم كارثة رهيبة في قلب نيويورك. لكن غولدا نجت. والقصة – التي كُشف عنها فقط في عام 2009 – تبدو كأنها فيلم هوليوودي. إلا أنها حدثت فعلًا.