حيوانات خدمت بصفوف الجيش الإسرائيلي !

ما المشترك بين جمل في الصحراء، لاما من جبال الأنديز، حمامة زاجلة وظبي أفريقي؟ يبدو كلغز معلومات عامة – لكن جميعهم خدموا، حقاً وفعلاً، في الجيش الإسرائيلي. نعود للبداية. عام 1948، حرب الاستقلال. لا جيبات مصفحة، لا طائرات مسيرة. فماذا يفعلون؟

جندوا ما هو متوفر: الجمال والحمير. على ظهورها حملوا الماء، الذخيرة وحتى الجرحى في جبال القدس وفي النقب.

بعد ذلك تم إنشاء "وحدة الجمال" – مقاتلون كانوا يركبون الجمال لتأمين الحدود. ما هي الميزة؟ الجمل هادئ، لا يحتاج إلى وقود، ويمكن أن يبدو وكأنه قافلة تجارة بدوية بريئة أخرى.

والآن - طيور الجناح. حمام زاجل. قبل وقت طويل من الاتصال المشفر والهاتف الآمن، كانت هي الـWhatsApp للجيش الإسرائيلي. الحمام كان يُطلَق من ساحات المعارك ويحط في السقيفة في البيت ومعه ورقة تنقذ الحياة. حتى أن حمامة واحدة دخلت التاريخ: أقلعت من عطاروت المحاصرة، وطارت إلى القدس في دقائق - وجلبت معها نداء استغاثة أدى إلى إنقاذ السكان. في الجيش الإسرائيلي، قاموا حتى بتركيب بيوت حمام متنقلة على الجيبات، حتى عام 1957... حينها خرج الحمام إلى التقاعد.

ربما هي المرة الوحيدة التي تحرر فيها جندي مع أجنحة بالمعنيين الحرفي والمجازي. ننتقل إلى سنوات الثمانينيات. في أمريكا الجنوبية يستخدمون اللاما لحمل المعدات في الجبال. في الجيش الإسرائيلي فكروا: لماذا لا؟ استوردوا اللاما إلى إسرائيل، ودربوها كحمّالين. في حرب لبنان الثانية – 2006 – شوهدت قوات الكوماندوز الإسرائيلية تسير في الجبل ومعها لامات محملة بالذخيرة. الميزة: تمشي بهدوء، لا تتعرق، لا يوجد صوت محرك، وتُربِك حتى الكاميرات الحرارية.

العيب؟ الجنود قالوا إنهن بطيئات، عنيدات، وأحيانًا يتوقفن في وسط الميدان أثناء مناورة استراتيجية.

لننظر الى الصورة العامة. في النهاية تم استبدالهن بـ... روبوتات. "لامات روبوتية"، إذا شئتم.

وها هي المفاجآت في السنوات الأخيرة: بدل الجرافات، مبيدات الأعشاب وجزازات العشب – يرسل الجيش الإسرائيلي إلى الميدان الطبيعة نفسها. على الحدود الشمالية، ظباء أفريقية ضخمة ترعى في المنطقة، وتزيل كل شجيرة تخفي السياج. النتيجة: خط رؤية واضح، عدد أقل من الكمائن، حرائق أقل – وفي الفرقة يمزحون: "وحدة قص العشب الطبيعية".

في الجنوب، تتولى حيوانات المها البيضاء – وهي حيوانات صحراوية ذات شهية صحية – مسؤولية التأكد من أن أي عشب حول مخازن الذخيرة لا ينجو. قد يبدو هذا كحديقة حيوانات، لكن بالنسبة للجيش فهذا حل صيانة مثالي. وإذا لم يكن هذا غريبًا بما فيه الكفاية – فقد تم تجنيد أيضًا خراف باربار من المغرب للمعركة. تتجول بحرية في المخازن المصنفة، تنظم الأعشاب، وعادةً ما تعمل كنوع من "الحراس البيولوجيين". أو بكلمات أخرى: هي الوحدة الوحيدة في الجيش الإسرائيلي التي اعتاد طاقمها على الثغاء بدلًا من التحدث عبر اللاسلكي.

وإلى جانب الحيوانات الغريبة أكثر– لا يمكن عدم ذكر وحدة عوكس. وحدة الكلاب التابعة للجيش الإسرائيلي أُسست بالفعل في سبعينيات القرن الماضي، وأصبحت واحدة من أكثر الوحدات العملياتية طلبًا. كلاب عوكس دُربت على كشف المتفجرات، العثور على مسلحين مختبئين، مرافقة قوات المقاتلين وحتى تنفيذ اعتقالات.

على مر السنين، شاركت الكلاب ومقاتلوها في عدد لا يحصى من العمليات السرية، وأحيانًا أنقذوا أرواحًا فقط لأنهم شمّوا شيئًا لم يكن أي جهاز قادرًا على اكتشافه. لكن وحدة "عوكتس" هي أيضًا رمز للعلاقة الخاصة بين المقاتل والحيوان – شراكة وثيقة تنتهي في كثير من الأحيان بمراسم عسكرية مع الأعلام، فقط أن الجندي المسرّح يحصل على قطعة بسكويت بدلاً من شهادة تسريح.