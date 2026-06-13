أسرار خارج الملعب: دُهشنا مما لدى هذه الدولة لتقدمه خارج نطاق المونديال

كندا، إحدى الدول الثلاث المضيفات للمونديال، ستستضيف في أراضيها عدة مباريات في تورونتو وفانكوفر، وتُعتبر من أكثر الدول الفوتوجينية التي تستضيف المباريات على أراضيها. جزء من فرادة الدولة هو أن كل واحدة من المدن تقدم أجواء مختلفة تدهش الزوار كل مرة من جديد. لذلك، لكي تفهموا ما الذي يحدث هناك بين المباريات، أعددنا لكم دليلاً خاصًا حول ما يمكن فعله في المدن المضيفة.

تورونتو

أكبر مدينة في كندا وإحدى المدن المتعددة الثقافات القليلة في العالم، حيث أن أكثر من نصف سكانها وُلدوا خارج كندا، ولذلك يكاد يكون كل حي في المدينة أشبه بدولة مختلفة، من الحي الصيني إلى ليتل إيتالي، حي اليونانيين أو الأحياء الجنوب آسيوية في الضواحي. المدينة نفسها حديثة جدًا، مليئة بناطحات السحاب، الرياضة، الثقافة والحياة الليلية، لكنها أيضًا تقع على ضفاف بحيرة أونتاريو وتنجح في دمج الطبيعة والمياه داخل المدينة الكبرى.

الملعب الذي سيستضيف مباريات المونديال في تورونتو، BMO Field، يقع بالقرب من بحيرة أونتاريو، والمنظر المطل على المياه مع أفق المدينة يمنحانه إحساسًا مختلفًا جدًا عن الملاعب التقليدية لكرة القدم. رغم أنه يُعتبر صغيرًا نسبيًا مقارنة بمعايير كأس العالم، إلا أن المدينة استثمرت عشرات الملايين من الدولارات في إضافة مقاعد، شاشات وأنظمة صوت. خلال فترة المونديال سيستضيف ست مباريات ومن المتوقع أن يصبح أحد المراكز الرئيسية للبطولة في البلاد.

برج سي إن

البرج هو المبنى الأكثر تميزًا في المدينة وأحد الرموز الشهيرة في كندا بأكملها. لسنوات عديدة كان المبنى الأعلى في العالم، وحتى اليوم يُعتبر المنظر منه من أهم المعالم السياحية في تورونتو. من الطوابق العليا يمكن رؤية أفق المدينة بالكامل، بحيرة أونتاريو، وفي الأيام الصافية حتى الولايات المتحدة. واحدة من الأشياء الشهيرة في المكان هي أرضية الزجاج التي تتيح الوقوف على ارتفاع مئات الأمتار فوق الأرض، وحتى المشي على "ممشى الحافة" وهو مسار خارجي في قمة البرج. خلال فترة المونديال، من المتوقع أن يكون المنطقة المحيطة بالبرج مليئة بالمشجعين، وفعاليات الشارع، والعروض العامة للمباريات.

ميناء الواجهة البحرية Harbourfront

الحي هو من الأحياء الأكثر متعة في المدينة، خاصة في الصيف. الحديث يدور عن جادة واسعة على ضفاف بحيرة أونتاريو مع مطاعم، حانات، عروض شارع ومرسى صغير. السكان المحليون يأتون إلى هنا للجري، ركوب الدراجات أو لمجرد الجلوس أمام الماء، بينما يستمتع السياح بالأجواء الهادئة نسبياً مقارنة بمركز المدينة المزدحم. خلال فترة المونديال من المتوقع إقامة فعاليات للجماهير، شاشات عرض كبيرة ومهرجانات في المنطقة.

حي المصانع القديمة Distillery District

حي الديستيليري هو واحد من أجمل وأكثر المناطق التي يتم تصويرها في تورونتو. في الماضي كان هناك مجمع صناعي لإنتاج الويسكي، והيوم تحولت المباني الفيكتورية القديمة إلى منطقة مليئة بالمعارض الفنية، المقاهي، المطاعم ومحلات التصميم. الشوارع مرصوفة بالحجارة والمنطقة بأكملها مغلقة تقريباً أمام حركة السيارات، مما يخلق إحساساً أوروبياً جداً في قلب المدينة الحديثة. أثناء الأحداث الكبيرة، بما في ذلك كأس العالم، تستضيف المنطقة مهرجانات، عروض وفعاليات ثقافية تجذب السكان المحليين والسياح على حد سواء.

جزر تورونتو Toronto Islands

مقابل أفق المدينة تقع "جزر تورونتو"، وهي مجموعة من الجزر الخضراء التي يمكن الوصول إليها بواسطة عبّارة قصيرة من وسط المدينة. يعتبر هذا المكان من أكثر الأماكن شعبية في الصيف، وذلك بفضل الهدوء والطبيعة التي تجعلك تشعر بأنك بعيد تمامًا عن الشوارع المزدحمة. في الجزر يمكنك استئجار دراجات، القيام بنزهة، الذهاب إلى الشواطئ أو ببساطة الاستمتاع بإطلالة المدينة المقابلة.

شلالات نياجارا Niagara Falls

من المحتمل أن تورونتو لن تكون هي نفسها بدون شلالات نياجرا الشهيرة التي تقع على بعد حوالي ساعة ونصف من المدينة – وتُعتبر من أهم المواقع الطبيعية في العالم. قوة المياه والضجيج الهائل يخلقان تجربة يصعب فهمها حتى تراها عن قرب. في الصيف تخرج العديد من الجولات على قوارب تقترب جداً من قاعدة الشلالات. وبالتوازي، يمكن الصعود إلى نقاط مشاهدة مختلفة أو التنزه على طول الكورنيش المقابل للنهر.

فانكوفر

هذه المدينة تقع في الجانب الآخر من كندا وتعتبر واحدة من أجمل المدن في العالم بفضل الجمع بين المنتزه البحري والميناء، الجبال والغابة داخل منطقة حضرية واحدة. المدينة تقع على شاطئ المحيط الهادئ ومحاطة بجبال مغطاة بالثلوج، بحيث يمكن في نفس اليوم رؤية ناطحات السحاب، ممارسة التجديف في المياه والصعود لمسار مشي في الجبال. الأجواء في المدينة أكثر هدوءاً من تلك الموجودة في تورونتو، وهنا التركيز أكبر بكثير على جودة الحياة، الطبيعة والأنشطة الخارجية.

ستُقام الألعاب في فانكوفر في ملعب BC Place، أحد الملاعب ذات الإطلالات الأجمل في كل البطولة. يقع الملعب في قلب المدينة بالقرب من البحر وعلى بعد مسافة قصيرة بالسيارة من الجبال التي تحيط بالمدينة. المبنى نفسه معروف بسقفه الأبيض القابل للتعديل، والذي أصبح جزءًا لا يتجزأ من أفق فانكوفر. خلال المونديال سيستضيف الملعب سبع مباريات، ويُعتبر أيضاً أحد المراكز الرئيسية للبطولة.

منتزه ستانلي

ستانلي بارك هو القلب الأخضر للمدينة وواحد من الأجمل في البلاد، نظراً لكونه شبه جزيرة ضخمة من الغابات، مسارات الدراجات والشواطئ التي تقع بجوار وسط المدينة. المسار الأكثر شهرة هو الـSeawall، ممشى طويل يحيط بالحديقة ويمر أمام المحيط وأفق المدينة. السكان المحليون يستخدمون الحديقة تقريباً كل يوم: للجري، ركوب الدراجات، قوارب الكاياك، النزهات أو مجرد الاسترخاء أمام المياه. خلال فترة المونديال من المتوقع أن يكون هذا أحد الأماكن الرئيسية للتجمعات وبث المباريات.

جزيرة جرانفيل

جزيرة غرانفيل هي حي صغير ومزدحم يقع تحت أحد الجسور الرئيسية في المدينة وتحولت لمركز مهم للطهي والفنون. السوق المحلي مليء بأكشاك الطعام التقليدي، الأسماك، الأجبان، المعجنات والمنتجات المحلية، وفي المنطقة توجد أيضًا معارض فنية، عروض شارع ومصانع جعة صغيرة. الأجواء في المكان هادئة جدًا ومليئة بالإبداع، وهو يجتذب السياح والسكان المحليين الذين يأتون للاستمتاع هناك طوال اليوم.

جسر كابيلانو المعلق

إحدى المعالم السياحية المشهورة في منطقة فانكوفر هي جسر كابيلانو، جسر معلق طويل يمتد فوق نهر داخل غابة كثيفة. التجربة نفسها تجمع بين الطبيعة والأدرينالين، خاصة عندما يتحرك الجسر قليلاً أثناء المشي عليه. في المنطقة هناك أيضًا مسارات مشي بين قمم الأشجار ونقاط مراقبة توضح مدى كون الطبيعة جزءًا لا يتجزأ من المدينة.

ويسلر

تُعتبر بلدة ويسلر واحدة من أكثر المناطق الرياضية بسبب ثقافة التزلج على الجليد واستضافتها للألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2010 إلى جانب فانكوفر. تقع ويسلر على بُعد حوالي ساعتين بالسيارة شمال المدينة، وتُعد واحدة من أشهر بلدات التزلج في العالم. الطريق إليها جزء من التجربة نفسها بفضل مناظر الجبال والمحيط في الخلفية. في الصيف، تجذب المنطقة العديد من المتنزهين وراكبي الدراجات، وخلال فترة كأس العالم من المتوقع أن يقوم العديد من المشجعين بزيارة المكان ليختبروا الجانب الجبلي والبري من كندا.