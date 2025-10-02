الرئيس العربي الذي تنكر بزي امرأة ليتمكن من الهروب

ما الذي يدفع رئيس دولة كاملة للهرب من منزله متنكرًا كامرأة ملفوفة ببرقع؟ الربيع العربي يجتاح اليمن. الشوارع تكتظ، والرئيس علي عبد الله صالح – الرجل الذي جلس على الكرسي 33 عامًا – يضطر إلى الرحيل.

حَلَّ مَحَلَّهُ عبد رَبُّهُ مَنْصُور هَادِي. لكن الدولة تَتَفَكَّك. الجيش مُنْقَسِم وِفْقًا للولاءات، الاقتصاد مُجَمَّد، والحكومة ضَعِيفَة.

الحوثيون، الذين يسيطرون بالفعل على شمال اليمن، يرون في عام 2013 فرصة، هادي يدعو الجميع إلى "مؤتمر الحوار الوطني" – محاولة لكتابة دستور جديد. الحوثيون يأتون، يتحدثون... ثم يسمعون الاقتراح: تقسيم اليمن إلى ستة أقاليم. النتيجة من وجهة نظرهم؟ بدون وصول إلى البحر، وانقطاع استراتيجي عن العالم. بالنسبة لهم – هذا ليس تفاوضًا، هذا فخ. ينهضون، يخرجون – ويبدؤون بالاستعداد لخطوة كبيرة.

ثم – خطوة مفاجئة: عدوهم القديم، الرئيس المعزول صالح، يقرر التعاون معهم. نعم، الرجل الذي خاض ضدهم ست جولات حرب. لماذا؟ لإسقاط خليفته واستعادة نفوذه. هذا التحالف غيّر قواعد اللعبة. صالح وفر لهم الوصول إلى أسلحة ثقيلة، علاقات مع رؤساء القبائل، و... رجاله في مواقع مفتاحية في الجيش.

فجأة، عندما تلتقي قوات الحكومة مع الحوثيين – بعضهم ببساطة يتلقّى أوامر... بالانسحاب. صيف 2014 – تبدأ التقدمات. يوليو\تموز: مدينة عمران تسقط في أيديهم. سبتمبر\أيلول: الجماهير في صنعاء تحتج ضد إلغاء دعم الوقود – الحوثيون ينضمون للاحتجاج، ويقتحمون المدينة. 21 سبتمبر\أيلول – صنعاء تسقط تقريباً بدون طلقة واحدة. الحوثيون يدخلون مكاتب الحكومة، يسيطرون على القواعد، ويضعون رجالهم في كل موقع قوة.

أُجبر هادي على التوقيع على "اتفاق سلام وشراكة" – لكنه سلام على الورق فقط. في يناير 2015 – سيطر الحوثيون على القصر الرئاسي في صنعاء ووضعوا رئيس اليمن عبد ربه منصور هادي تحت الإقامة الجبرية. بعد نحو شهر، تمكن هادي من تنفيذ هروب دراماتيكي وغير تقليدي: تنكر كامرأة مرتدية النقاب ليهرب من حراس الحوثيين الذين أحاطوا منزله – وأعلن لاحقا أنه لا يزال الرئيس.

ربما لم تنقذ هذه المناورة غير العادية شرفه، لكنها أنقذت حياة الرئيس المخلوع. حتى أن الحوثيين سخروا من هذا الهروب "المخزي" في دعايتهم. ستة أشهر فقط... وانتهى الأمر. من الجبال النائية في الشمال إلى سيطرة شبه كاملة على اليمن.