فيسبوك يبلغ 22 عامًا: كيف غيّر موقع طلابي من هارفارد وجه العالم الرقمي؟

تحتفل فيسبوك اليوم (الأربعاء)، 4 فبراير 2026، بمرور 22 عامًا على إطلاقها على يد مارك زوكربيرغ كموقع طلابي في جامعة هارفارد. منذ ذلك الحين، أصبحت المنصة واحدة من أهم شبكات التواصل الاجتماعي في العالم، مع حوالي ثلاثة مليارات مستخدم نشط شهريًا وتأثير عميق على مجالات الاتصال، السياسة، المجتمع والتجارة، بما في ذلك في إسرائيل.

لم يقتصر تأثير فيسبوك على تغيير طريقة تواصل الناس وتفاعلهم الاجتماعي فحسب، بل امتدّ ليشمل تغيير أساليب إدارة الحملات الانتخابية، وحشد الدعم الشعبي، وإيصال الرسائل، لدى السياسيين والشركات والمنظمات الاجتماعية. فعلى مرّ السنين، أصبح أداةً محوريةً في الحملات السياسية، والأنشطة الاجتماعية، وريادة الأعمال الرقمية، والتجارة الإلكترونية، ولا يُمكن التقليل من شأن تأثيره على الأحداث العامة، والانتخابات، والاحتجاجات.

من طلاب هارفارد إلى 3 مليارات مستخدم

بدأت فيسبوك مسيرتها عام 2004 كشَبكة مغلقة لطلاب جامعة هارفارد، ونجحت في جذب مئات المستخدمين خلال ساعات قليلة فقط، حيث سجل حوالي 1,200 مستخدم في اليوم الأول. التوسع السريع وفتح الشبكة أمام الجمهور في عام 2006 شكلا بداية المنصة كقوة عالمية تربط ملايين الأشخاص حول العالم.

أصبحت فيسبوك حول العالم بسرعة أداة مركزية في تعزيز المبادرات العامة، ريادة الأعمال التكنولوجية، التجارة الإلكترونية، الفعاليات الاجتماعية وحتى الحملات السياسية، حيث تؤثر على العمليات الديمقراطية، تخلق حوارًا عامًا ولكن أيضًا خلافات، وتوفر منصة لإسماع أصوات متنوعة. نجاحها ينبع، من بين أمور أخرى، من قدرة المستخدمين على إنشاء علاقات شخصية افتراضية بسهولة ومشاركة محتوى يثير النقاش، يثير الاهتمام ويُستخدم كأداة لتعزيز الأهداف الشخصية والعامة على حد سواء.

كيف تربط فيسبوك بين الناس؟

إحدى المساهمات المركزية لفيسبوك في المجتمع هي القدرة على تعزيز الروابط الاجتماعية وتوفير شعور بالانتماء، خاصة بين الأشخاص المعزولين أو الذين يواجهون صعوبة في إقامة علاقات وجهًا لوجه. المنصة تتيح مشاركة الصور، مقاطع الفيديو، الأخبار والاهتمامات المشتركة، وبذلك تخلق مساحة افتراضية تمنح المستخدمين تجربة علاقات اجتماعية مكثفة ومثرية. أظهرت الأبحاث أن الاستخدام النشط لفيسبوك مرتبط برضا أعلى عن الحياة الاجتماعية والرفاهية النفسية، حتى إذا كان يحل محل بعض المحادثات التقليدية وجهًا لوجه.

في إسرائيل، ساعدت فيسبوك في إقامة تنظيمات اجتماعية محلية، تعزيز مبادرات اجتماعية، التجارة الرقمية وريادة الأعمال التكنولوجية. زر "الإعجاب" والنظام التفاعلي الذي توفره المنصة أصبحا رموزًا عالمية للاتصال الاجتماعي، مما يتيح لكل مستخدم التعبير عن دعم، اهتمام أو انتقاد بشكل فوري وعلني.

التحديات التي تختبئ وراء الإعجابات

إلى جانب التأثيرات الإيجابية، يجلب فيسبوك أيضًا مخاطر كبيرة في مجالات مختلفة. في مجال الصحة النفسية، يتيح إنشاء علاقات اجتماعية متزايدة ودعم افتراضي، لكن الاستخدام السلبي والمقارنات الاجتماعية قد يؤديان إلى القلق والاكتئاب ومشاعر عدم الرضا. في مجال الخصوصية، تتيح المنصة مشاركة سهلة ومريحة للمحتوى والمعلومات الشخصية، لكن تسريبات البيانات ونقل المعلومات الشخصية إلى جهات خارجية تشكل مخاطر جسيمة للمستخدمين. في مجال المجتمع والجماعة، يسهل فيسبوك تنظيم المبادرات الاجتماعية، الحملات ونشر المعلومات الإيجابية، لكن في الوقت نفسه يشكل أداة لنشر المعلومات المضللة، التحريض والمحتوى الضار، مما يقسم الجمهور ويخلق "فقاعات معلومات" تعزز الانقسام الاجتماعي.

مستقبل فيسبوك قد وصل بالفعل:

شركة ميتا، الشركة الأم لفيسبوك، تغيّر تركيزها في السنوات الأخيرة نحو الذكاء الاصطناعي والإعلانات الآلية. تستثمر الشركة في تقنيات تنتج محتوى بشكل مستقل، أدوات إعلانية ذكية وأنظمة ذكية لتحليل سلوك المستخدمين، مع تقليص الموارد في الواقع الافتراضي والميتافيرس. التوقعات تشير إلى أن سعر سهم الشركة قد يصل إلى 800-900 دولار حتى نهاية 2026، مع نمو سنوي بنسبة 15-30%. في إسرائيل، من المتوقع حدوث تنظيم مشدد ضد المعلومات المضللة والمحتويات التحريضية، لكن الاستخدام المتزايد للذكاء الاصطناعي قد يعزز من عمليات التلاعب، وفي الوقت نفسه يخلق فرصًا جديدة للإعلام الرقمي للتحقق من المعلومات بسرعة ودقة. التأثير على الاقتصاد، الجمهور، والإعلام في إسرائيل من المتوقع أن يكون ملحوظًا في السنوات القريبة، مع استمرار فيسبوك بكونها منصة مركزية تجمع بين المزايا التكنولوجية وتحديات كبيرة.

من الشبكة الاجتماعية إلى الثورة الرقمية

بعد 22 عامًا من إطلاقها، تواصل فيسبوك أن تكون قوة مؤثرة في العالم الرقمي، في إسرائيل والعالم. هي توفر مزايا كبيرة في العلاقات الاجتماعية، ريادة الأعمال، التجارة والاتصال، لكنها أيضًا تجلب معها تحديات جدية בתחום الصحة النفسية، خصوصية المستخدمين ونشر المعلومات المضللة. مستقبلها سيركز على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي، الإعلان الذكي والتحقق من المعلومات، مع الحفاظ على المبادئ الديمقراطية وحماية المستخدمين، ومن المتوقع أن تواصل المنصة تشكيل الطريقة التي نتواصل بها، نستهلك بها المعلومات ونتخذ بها القرارات.