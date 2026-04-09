مونديال 2026 - الأغلى في التاريخ: كم سيدفع المشجعون مقابل التذاكر؟

أسعار التذاكر لكأس العالم 2026 تسجل رقماً قياسياً تاريخياً جديداً وتؤكد البطولة كأغلى حدث رياضي على الإطلاق، مع متوسط ​​سعر تذكرة يبلغ 1,849 دولاراً. البيانات المحدثة، التي نُشرت اليوم (الخميس) بعد تأكد مشاركة 48 منتخباً متأهلاً، تظهر أن المشجعين سيُطلب منهم دفع مبالغ طائلة لدخول الملاعب في أمريكا الشمالية، حيث يبدأ سعر تذكرة المباراة النهائية من 5,000 دولار ويصل إلى متوسط ​​حوالي 13,260 دولاراً.

أظهرت بيانات منصة مقارنة الأسعار SeatPick أن اكتمال تحديد هوية المنتخبات في مونديال 2026 - والتي تشمل البوسنة، السويد، تركيا، التشيك، العراق والكونغو - أدى إلى ارتفاع فوري في الطلب.

المنتخبات الجديدة التي تأهلت للبطولة تواجه أسعار تذاكر مرتفعة جداً، على سبيل المثال:

تشيكيا ضد المكسيك (24 يونيو) يبدأ بسعر 1,133 دولارًا للتذكرة مع متوسط سعر 3,406 دولارات للتذكرة.

كندا ضد البوسنة (12 يونيو) يبدأ بسعر 955 دولارًا للتذكرة مع متوسط سعر 3,382 دولارًا للتذكرة.

تركيا ضد الولايات المتحدة (25 يونيو) يبدأ بسعر 737 دولارًا للتذكرة مع متوسط سعر 2,460 دولارًا للتذكرة.

سويسرا ضد البوسنة يبدأ بسعر 348 دولارًا للتذكرة مع متوسط سعر يبلغ 2,077 دولارًا للتذكرة.

البوسنة ضد قطر يبدأ من 277 دولارًا للتذكرة، مع متوسط سعر يبلغ 2,123 دولارًا للتذكرة.

أستراليا ضد تركيا يبدأ من 298 دولارًا للتذكرة، مع متوسط سعر يبلغ 1,321 دولارًا للتذكرة.

فرنسا ضد العراق يبدأ بسعر 437 دولارًا للتذكرة، مع متوسط سعر يبلغ 1,337 دولارًا للتذكرة.

اليابان ضد السويد يبدأ بسعر 395 دولارًا للتذكرة، مع متوسط سعر 1,283 دولارًا للتذكرة.

السويد ضد تونس تبدأ أسعار التذاكر من 199 دولارًا للتذكرة، مع متوسط ​​سعر يبلغ 1,003 دولارات للتذكرة.

مباراة الكونغو ضد أوزبكستان تبدأ بسعر 175 دولاراً للتذكرة، مع متوسط سعر يبلغ 968 دولاراً للتذكرة.

وتُظهر بيانات SeatPick أيضًا أن منتخب السويد أصبح الخيار الأكثر توفيرًا في المونديال، שכן يُقدّم الأسعار الأكثر انخفاضًا بين آخر المنتخبات الأوروبية التي دخلت البطولة.

على سبيل المثال:

السويد ضد تونس – أسعار التذاكر تبدأ من 199 دولارًا.

هولندا ضد السويد - أسعار التذاكر تبدأ من 315 دولارًا.

اليابان ضد السويد – أسعار التذاكر تبدأ من 395 دولاراً.

غاي كوغَل، المدير التقني والشريك المؤسس في الشركة، يشير إلى أنه "تتوفر حوالي 600 ألف تذكرة لجميع مباريات البطولة الـ104، لكن الأسعار للمباريات ضد الدول المستضيفة قد تجاوزت بالفعل حاجز الأربع خانات. فعلى سبيل المثال، يبدأ سعر التذكرة للمباراة بين التشيك والمكسيك من 1,133 دولاراً، ومباراة الافتتاح الاحتفالية بين المكسيك وجنوب أفريقيا ستكلف المشجعين 2,180 دولاراً على الأقل".

كما ذكرنا، فإن الطلب المرتفع مدفوع أيضاً بالعودة التاريخية إلى الساحة العالمية: يعود المنتخب العراقي إلى كأس العالم بعد غياب دام 52 عاماً، وستشارك جمهورية الكونغو الديمقراطية في البطولة لأول مرة منذ 40 عاماً.

في حين أن مباراة بين الكونغو وأوزبكستان تُعتبر من الأرخص في البطولة (ابتداءً من 175 دولارًا)، فإن مراحل الحسم باتت تُسعر بمبالغ خيالية: متوسط أسعار تذاكر نصف النهائي يبلغ 4,374 دولارًا، وربع النهائي حوالي 3,010 دولارات للمقعد.

في غضون ذلك، أفاد موقع "ذا أتلتيك" التابع لنيويورك تايمز أنه إلى جانب ارتفاع الأسعار، يشعر العديد من المشجعين بأن الفيفا قد ضللتهم عن قصد بشأن موقع المقاعد.

وفقًا للتقرير، المشترون الذين دفعوا آلاف الدولارات مقابل "الفئة 1" – الدرجة الأكثر فخامة – اكتشفوا عند استلام المقاعد أنهم وُضعوا في زوايا الملعب أو خلف المرمى.

كشف تحقيق الموقع أن الفيفا غيّرت سراً خرائط الملاعب وخصّصت المقاعد الأكثر طلباً في وسط الملعب لـ"حزم الضيافة" التجارية التي يصل سعرها إلى 6,000 دولار فأكثر، وذلك دون إبلاغ الجمهور الواسع في وقت البيع.

أفادت الفيفا في ردها على الادعاءات بشأن توزيع المقاعد أن الخرائط التي نُشرت على الموقع كانت "إرشادية فقط" وتهدف لتقديم توجيه عام. وتعتمد المنظمة على بند في اللوائح يسمح بتغيير مكان المقعد حتى بعد الشراء، طالما أنه يبقى ضمن نفس فئة السعر.

ومع ذلك، تتصاعد الانتقادات بين المشجعين، وبعضهم يفكر بالفعل في اتخاذ إجراءات قانونية ضد المنظمة بسبب ما يصفونه بأنه "احتيال".