جدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب تهديده لإيران عبر ما يُعرف سياسيًا بـ"الإنذار النهائي"، محددًا مهلة زمنية للتوصل إلى اتفاق، وملوّحًا بتصعيد عسكري في حال عدم الاستجابة.

ويأتي ذلك مع دخول المواجهة بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، أسبوعها السادس، وسط تصاعد المخاوف من توسع رقعة الصراع إقليميًا.

ويرى مراقبون أن استخدام هذا الأسلوب يعكس محاولة لفرض معادلة ردع سريعة، لكنه يحمل في الوقت ذاته مخاطر الانزلاق إلى مواجهة مفتوحة.

ما هو "الإنذار النهائي"؟

يُعد "الإنذار النهائي" (Ultimatum) أداة تقليدية في العلاقات الدولية، تقوم على طرح شروط محددة ضمن مهلة زمنية واضحة، مع التلويح بإجراءات عقابية أو عسكرية في حال الرفض.

ويرى خبراء أن هذه الأداة تُستخدم غالبًا عندما تصل المسارات الدبلوماسية إلى طريق مسدود، لكنها قد تتحول إلى مدخل مباشر للحرب إذا لم تُرفق بقنوات تفاوض موازية.

بوش الأب وحرب الخليج

قبل اندلاع حرب الخليج الثانية، وجّه الرئيس الأميركي جورج بوش الأب إنذارًا إلى صدام حسين للانسحاب من الكويت.

ومع انتهاء المهلة التي حددها مجلس الأمن في يناير 1991 دون استجابة، بدأت عملية "عاصفة الصحراء" بعد أيام قليلة.

ويرى محللون أن هذا النموذج يُعد من أبرز الأمثلة على تحوّل الإنذار النهائي إلى عمل عسكري واسع النطاق.

بوش الابن: من أفغانستان إلى العراق

بعد هجمات 11 سبتمبر، منح الرئيس جورج بوش الابن حركة طالبان مهلة لتسليم أسامة بن لادن، لكن رفض الحركة قاد إلى الغزو الأميركي لأفغانستان في أكتوبر 2001.

وفي عام 2003، كرر بوش الابن الأسلوب ذاته، مانحًا صدام حسين مهلة 48 ساعة لمغادرة العراق، وهو ما قوبل بالرفض، لتبدأ بعدها الحرب التي غيّرت موازين المنطقة.

ويرى مراقبون أن تكرار هذا النمط يعكس اعتماد الإدارات الأميركية على سياسة "الفرصة الأخيرة" قبل اللجوء للقوة.

كينيدي وأزمة الصواريخ الكوبية

في سياق مختلف، استخدم الرئيس جون كينيدي نهجًا مشابهًا خلال أزمة الصواريخ الكوبية، مهددًا الاتحاد السوفييتي برد عسكري في حال عدم سحب الصواريخ من كوبا.

لكن هذه الأزمة انتهت بتسوية دبلوماسية، ما يجعلها مثالًا نادرًا على نجاح "الإنذار النهائي" دون الانزلاق إلى الحرب.

ترقب دولي وخيارات مفتوحة

اليوم، تتجه الأنظار إلى الخطوة التالية التي قد تتخذها إدارة ترامب، في ظل حديث عن مهلة تنتهي في السادس من أبريل، وتهديدات باستهداف منشآت حيوية داخل إيران.

ويرى خبراء أن الفارق بين الردع والتصعيد يبقى هشًا، وأن أي قرار عسكري محتمل قد يفتح الباب أمام مرحلة أكثر تعقيدًا في المنطقة.

في المقابل، يشير محللون إلى أن انتظار إسرائيل "الضوء الأخضر" من واشنطن يعكس تنسيقًا عالي المستوى، لكنه يضع القرار النهائي في يد الإدارة الأميركية، في لحظة توصف بأنها من أكثر لحظات التوتر حساسية في السنوات الأخيرة.