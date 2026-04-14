باكستان بين السعودية وإيران: هل ينهار الحياد تحت ضغط الأمن والاقتصاد؟

في ظل التصعيد الإقليمي المتسارع وتعثر المسار الدبلوماسي بين واشنطن وطهران، تجد باكستان نفسها أمام معادلة معقدة تجمع بين التزاماتها الاستراتيجية مع السعودية، وحساسيات علاقتها مع إيران. وبينما تعلن إسلام آباد تمسكها بالحياد، تشير تحركاتها العسكرية الأخيرة إلى واقع أكثر تعقيدًا، يفتح الباب أمام تساؤلات حول إمكانية الانزلاق إلى مواجهة غير مباشرة.

تحركات عسكرية ورسائل سياسية

إرسال قوات باكستانية إلى السعودية في هذا التوقيت الحساس لا يُنظر إليه، وفق تقديرات مراقبين، كخطوة تقنية ضمن اتفاقية دفاع مشترك فحسب، بل كإشارة سياسية موجهة إلى طهران. ويُقدّر محللون أن هذه الخطوة تعكس تحولًا تدريجيًا في موقف إسلام آباد، من الحياد الحذر إلى اصطفاف مشروط في حال تعرض السعودية لأي تهديد مباشر.

ويشير متابعون إلى أن تزامن هذه الخطوة مع استضافة باكستان لمحادثات أميركية–إيرانية يعكس محاولة للموازنة بين دور الوسيط والالتزام بالحلفاء، وهي معادلة يصعب الحفاظ عليها مع تصاعد التوتر.

معضلة الحياد تحت الضغط الأمني

يرى خبراء أمنيون أن باكستان تواجه بيئة استراتيجية شديدة التعقيد، تجعل خيار الحياد أقل واقعية. فإلى جانب حدودها الطويلة مع إيران، تعاني إسلام آباد من توترات مستمرة مع الهند وأفغانستان، إضافة إلى تهديدات داخلية من جماعات مسلحة.

وبحسب تقديرات محللين، فإن أي انخراط مباشر في صراع مع إيران قد يفتح جبهات متعددة في آن واحد، سواء عبر دعم طهران لخصوم باكستان الإقليميين أو من خلال أدوات غير مباشرة، ما يضاعف كلفة القرار الأمني.

الحسابات الاقتصادية تضغط على القرار

إلى جانب الاعتبارات الأمنية، تلعب الأزمة الاقتصادية دورًا حاسمًا في توجيه السياسة الباكستانية. ويشير مراقبون إلى أن حاجة إسلام آباد إلى دعم مالي خارجي، خصوصًا من السعودية، تفرض عليها هامشًا محدودًا للمناورة.

وتُظهر تقديرات اقتصادية أن الضغوط المرتبطة بالديون الخارجية، لا سيما تجاه الإمارات العربية المتحدة، دفعت باكستان إلى تعزيز تعاونها مع الرياض، بما في ذلك الاستجابة لطلبات عسكرية. ويرى محللون أن هذا الترابط بين الدعم المالي والالتزامات الأمنية يعكس نمطًا متكررًا في العلاقات بين الطرفين.

بين الوساطة والانحياز

رغم محاولة باكستان الحفاظ على دور الوسيط، يرى مراقبون أن التطورات الأخيرة قد تقوض هذا الدور تدريجيًا. فالموازنة بين واشنطن والرياض من جهة، وطهران من جهة أخرى، تصبح أكثر هشاشة مع كل تصعيد جديد.

ويقدّر محللون أن إسلام آباد قد تجد نفسها مضطرة لاتخاذ موقف أكثر وضوحًا في حال اندلاع مواجهة مفتوحة، وهو ما قد ينعكس سلبًا على علاقاتها مع إيران، التي اتسمت تاريخيًا بالتقلب بين التعاون والتوتر.

سيناريوهات مفتوحة على التصعيد

في ضوء هذه المعطيات، تبدو باكستان أمام خيارات محدودة: إما الاستمرار في سياسة التوازن الدقيقة، أو الانخراط التدريجي إلى جانب حلفائها التقليديين. ويرى مراقبون أن العامل الاقتصادي قد يكون الحاسم في هذا القرار، حتى لو جاء على حساب التوازنات الإقليمية.

ومع استمرار التوتر في المنطقة، يحذر محللون من أن أي انزلاق غير محسوب قد يضع باكستان في قلب صراع إقليمي واسع، تتداخل فيه الحسابات العسكرية مع الضغوط الاقتصادية، في مشهد مرشح لمزيد من التعقيد في المرحلة المقبلة.