الدولة اليهودية التي حاولت الصين إقامتها

1920. الدكتور سون يات سين – أب الأمة الصينية – يرسل رسالة إلى الجالية اليهودية في شنغهاي. يكتب أن الصهيونية هي "إحدى أعظم المبادرات في عصرنا"، ويشجع اليهود على العودة إلى وطنهم. نعم، زعيم الصين – يدعم الصهيونية.

وفي تلك الفترة كان يتجول في الصين شخصية لا تقل غرابة: موريس "تو-غان" كوهين. يهودي وُلد في بولندا ونشأ في كندا، تورط هناك في القمار والإجرام، لكنه انتهى به المطاف في الصين – وحدث ما لا يُصدق. أصبح كوهين الحارس الشخصي لسون يات-سن. مسدسان على خصره، ومن هنا جاء لقبه "تو-غان كوهين". لكنه لم يكن مجرد حارس أمن. كان يهتم بربط العلاقات مع رجال أعمال يهود في شنغهاي، ومع قادة بريطانيين في كندا، وحتى مع شخصيات صهيونية. وبفضله، أصبح لدى الجالية اليهودية فجأة وصول مباشر إلى أحد أقوى الرجال في الصين.

وعندما يغزو اليابانيون – ينضم كوهين إلى النضال. يخطط لشراء أسلحة، ينقل معلومات، ويقاتل من أجل استقلال الصين. ثم يُقبض عليه ويُسجن على يد اليابانيين. بعد سنوات، يُفرج عنه ويعود إلى الصورة – هذه المرة كضابط ارتباط في الوفد الصيني للأمم المتحدة. وهناك، حسب الشهادات، همس أيضًا بكلمة طيبة لصالح المجتمع اليهودي في أرض إسرائيل.

مجرم صغير من كندا أصبح جنرالاً صينياً، دبلوماسياً وصديقاً للصهيونية. قصة تتجاوز الحدود - وتبدو كفيلم، لكنها حدثت بالفعل.

ثم تأتي سنة 1939. في ذروة الهولوكوست، في الوقت الذي كانت فيه بريطانيا تغلق أبواب فلسطين أمام اليهود، سون كه - رئيس البرلمان الصيني وابن سون يات-سن - يقترح خطة: "سنحضر من أوروبا مئة ألف يهودي، ونوطنهم في إقليم يونان، وننشئ لهم وطناً." من يدعم ذلك؟ ألبرت أينشتاين بنفسه. في مارس\آذار 1939، تمت الموافقة على ذلك حتى كسياسة رسمية.

صحف في الصين وأمريكا تنشر: "أرض الميعاد الجديدة - في الصين". لكن بعد ذلك يسيطر اليابانيون، تندلع الحرب العالمية، والمخطط يتبخر. الحلم بوطن يهودي في يونان يختفي كأنه لم يكن. ومع ذلك، كانت الصين ملاذًا بالفعل.

شنغهاي - واحدة من الأماكن القليلة في العالم التي استقبلت اليهود بدون تأشيرة. حوالي 20 ألف لاجئ وصلوا إلى هناك. وكان هناك أيضًا دبلوماسي صيني واحد، الدكتور هو فنغ-شان، الذي خالف التعليمات وأصدر آلاف التأشيرات لليهود في فيينا المحتلة، وأنقذ الآلاف. المؤرخون يطلقون عليه اليوم "شندلر الصيني".

بين حلم بدولة لم تقم، وبين أشخاص تحلوا بالشجاعة وأنقذوا بالفعل – أصبحت الصين في ذلك العصر ملاذًا غير متوقع للشعب اليهودي.