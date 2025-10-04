طبيب النساء من تل أبيب الذي كان جنرالا كبيرا وبطلا في الصين

فيينا. يعقوب روزنفلد، طبيب نساء ناجح، عيادة مزدهرة. ثم - 1938. النازيون يسيطرون. يتم اعتقاله، يُرسل إلى داخاو وبوخنفالد. وبمعجزة يُفرج عنه - بشرط أن يغادر فوراً. آخر وجهة مفتوحة لليهود؟ شنغهاي. مدينة فوضوية، مليئة باللاجئين. روزنفلد يفتح عيادة - لكنه لا يبقى على الهامش. اليابان تغزو، الصين تشتعل بالنيران - وهو يقرر الانضمام إلى النضال.

1941. ينضم إلى الجيش الشيوعي. طبيب واحد - آلاف الجرحى. لا يوجد معدات؟ يرتجل: عصي من الخيزران بدل الملقط، زبدة الماعز بدل الفازلين. يجري عمليات جراحية ليلاً ونهاراً، تحت النار، ينقذ آلاف الجنود والمدنيين. لكنه لا ينقذ الأرواح فقط - بل يبني نظاماً أيضاً.

يُؤسَّس معهد طب في مناطق التحرير. حتى نهاية الحرب - ما يقارب عشرة آلاف مسعف وطبيب يتخرجون منه. وهؤلاء سيصبحون نواة نظام الصحة في الصين الجديدة. سمعته ترتفع بسرعة. يعالج كبار قادة الحزب، ويسير إلى جانبهم. وفي عام 1947 يحصل على رتبة جنرال - الأجنبي الوحيد في جيش ماو. حتى أنه يصبح وزير صحة مؤقت في حكومة إقليمية.

هو يسير مع وحدات التحرير نحو النصر، يرى العلم الأحمر يرفرف فوق بكين. ذروة حياته. لكن بعدها – انعطافة. عام 1949. يعود إلى أوروبا ليبحث عن عائلته، ويكتشف أن معظمهم قد قُتلوا. يريد العودة إلى الصين – الحدود أُغلقت. يريد الذهاب إلى أمريكا – المكارثية تمنعه. لم يبقَ له سوى بلد واحد: إسرائيل.

1951. تل أبيب. الجنرال لدى ماو يعمل كطبيب نساء ومسالك بولية في أسوتا في تل أبيب. هادئ، متواضع، يعيش في شقة صغيرة. الجيران يظنون – طبيب جديد آخر من القادمين الجدد. ليس لديهم أي فكرة – أن بين هذه الجدران يسكن من كان قائد نظام الصحة في جيش ماو.

أن الرجل ذو اللكنة الأجنبية والابتسامة الخجولة – كان جنرالاً في الجيش الذي غيّر الصين. أقل من عام بعد ذلك – أُصيب بنوبة قلبية. عمره 49. دُفن في كريات شاؤول. في الصين – تماثيل، مستشفيات، متاحف على اسمه. في إسرائيل – جيران فهموا الحقيقة فقط بعد سنوات. بطل قومي هناك. شبه مجهول هنا.